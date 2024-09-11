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Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности - РИА Новости, 11.09.2024
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19:26 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/shojgu-1972166655.html
Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности
Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности - РИА Новости, 11.09.2024
Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Между Россией и Индией эффективно функционирует доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:26
2024-09-11T19:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Между Россией и Индией эффективно функционирует доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между главами обоих государств, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. "Высоко ценим особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией. Наши отношения характеризуются взаимным уважением с учётом интересов друг друга и не подвержены международной конъюнктуре. Нью-Дели - один из главных единомышленников Москвы на мировой арене, дружба с которым уверенно прошла испытания временем. Наши страны совместными усилиями борются с вызовами XXI века", - подчеркнул секретарь СБ РФ. "В настоящее время между Россией и Индией эффективно функционирует многоуровневый доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между главами наших государств", - сказал Шойгу. По его словам, прошедший 8-9 июля нынешнего года в Москве двусторонний саммит Россия-Индия позволил наметить новые перспективы взаимодействия. Москва особенно ценит тот факт, что Россия была выбрана для первого зарубежного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди после его победы на парламентских выборах, отметил Шойгу. В принятом по итогам того визита заявлении лидеры России и Индии подтвердили большое значение диалога по двусторонним и региональным вопросам на уровне секретаря Совета безопасности РФ и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности, а также советов безопасности, добавил Шойгу. "Надеюсь сегодня обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он.
https://ria.ru/20240710/vizit-1958743496.html
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россия, индия, москва, сергей шойгу, аджит довал, нарендра моди, брикс
Россия, Индия, Москва, Сергей Шойгу, Аджит Довал, Нарендра Моди, БРИКС
Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности

Шойгу в Петербурге провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Между Россией и Индией эффективно функционирует доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между главами обоих государств, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
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"Высоко ценим особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией. Наши отношения характеризуются взаимным уважением с учётом интересов друг друга и не подвержены международной конъюнктуре. Нью-Дели - один из главных единомышленников Москвы на мировой арене, дружба с которым уверенно прошла испытания временем. Наши страны совместными усилиями борются с вызовами XXI века", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
"В настоящее время между Россией и Индией эффективно функционирует многоуровневый доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между главами наших государств", - сказал Шойгу.
По его словам, прошедший 8-9 июля нынешнего года в Москве двусторонний саммит Россия-Индия позволил наметить новые перспективы взаимодействия. Москва особенно ценит тот факт, что Россия была выбрана для первого зарубежного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди после его победы на парламентских выборах, отметил Шойгу.
В принятом по итогам того визита заявлении лидеры России и Индии подтвердили большое значение диалога по двусторонним и региональным вопросам на уровне секретаря Совета безопасности РФ и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности, а также советов безопасности, добавил Шойгу.
"Надеюсь сегодня обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он.
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РоссияИндияМоскваСергей ШойгуАджит ДовалНарендра МодиБРИКС
 
 
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