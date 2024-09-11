https://ria.ru/20240911/shojgu-1972166655.html

Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности

Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности - РИА Новости, 11.09.2024

Шойгу провел встречу с советником премьера Индии по нацбезопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Между Россией и Индией эффективно функционирует доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:26

2024-09-11T19:26

2024-09-11T19:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Между Россией и Индией эффективно функционирует доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между главами обоих государств, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, Шойгу провел двустороннюю рабочую встречу с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом. "Высоко ценим особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией. Наши отношения характеризуются взаимным уважением с учётом интересов друг друга и не подвержены международной конъюнктуре. Нью-Дели - один из главных единомышленников Москвы на мировой арене, дружба с которым уверенно прошла испытания временем. Наши страны совместными усилиями борются с вызовами XXI века", - подчеркнул секретарь СБ РФ. "В настоящее время между Россией и Индией эффективно функционирует многоуровневый доверительный политический диалог, в его основе - регулярные контакты между главами наших государств", - сказал Шойгу. По его словам, прошедший 8-9 июля нынешнего года в Москве двусторонний саммит Россия-Индия позволил наметить новые перспективы взаимодействия. Москва особенно ценит тот факт, что Россия была выбрана для первого зарубежного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди после его победы на парламентских выборах, отметил Шойгу. В принятом по итогам того визита заявлении лидеры России и Индии подтвердили большое значение диалога по двусторонним и региональным вопросам на уровне секретаря Совета безопасности РФ и советника премьер-министра Индии по национальной безопасности, а также советов безопасности, добавил Шойгу. "Надеюсь сегодня обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", - сказал он.

https://ria.ru/20240710/vizit-1958743496.html

https://ria.ru/20240709/lavrov-1958616636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, индия, москва, сергей шойгу, аджит довал, нарендра моди, брикс