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Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга - РИА Новости, 11.09.2024
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09:43 11.09.2024 (обновлено: 10:47 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/shojgu-1971994526.html
Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга
Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга - РИА Новости, 11.09.2024
Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга
Сотрудничество стран БРИКС с государствами глобального Юга сейчас востребовано как никогда, оно способствует консолидации мирового большинства, заявил секретарь РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:43
2024-09-11T10:47
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС с государствами глобального Юга сейчас востребовано как никогда, оно способствует консолидации мирового большинства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Важным элементом нашей работы считаем укрепление сотрудничества со всеми странами глобального Юга. Убеждён, что в условиях происходящих на мировой арене кардинальных перемен такое взаимодействие востребовано как никогда и призвано способствовать консолидации мирового большинства", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности."Благодаря коллективным усилиям наше объединение станет важным инструментом обеспечения баланса интересов, укрепления мира, стабильности и взаимного доверия", - отметил он.По его словам, в рамках нынешней встречи пройдет отдельная сессия с приглашенными странами, в ходе которой будут обсуждаться вопросы безопасности и устойчивого развития.
https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html
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юг, россия, сергей шойгу, брикс, в мире
Юг, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС, В мире
Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга

Шойгу: партнерство БРИКС с глобальным Югом консолидирует мировое большинство

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. 11 сентября 2024
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности. 11 сентября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС с государствами глобального Юга сейчас востребовано как никогда, оно способствует консолидации мирового большинства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Важным элементом нашей работы считаем укрепление сотрудничества со всеми странами глобального Юга. Убеждён, что в условиях происходящих на мировой арене кардинальных перемен такое взаимодействие востребовано как никогда и призвано способствовать консолидации мирового большинства", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности.
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"Благодаря коллективным усилиям наше объединение станет важным инструментом обеспечения баланса интересов, укрепления мира, стабильности и взаимного доверия", - отметил он.
По его словам, в рамках нынешней встречи пройдет отдельная сессия с приглашенными странами, в ходе которой будут обсуждаться вопросы безопасности и устойчивого развития.
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