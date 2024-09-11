https://ria.ru/20240911/shojgu-1971994526.html

Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга

Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга - РИА Новости, 11.09.2024

Шойгу оценил сотрудничество стран БРИКС со странами глобального Юга

Сотрудничество стран БРИКС с государствами глобального Юга сейчас востребовано как никогда, оно способствует консолидации мирового большинства, заявил секретарь РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:43

2024-09-11T09:43

2024-09-11T10:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Сотрудничество стран БРИКС с государствами глобального Юга сейчас востребовано как никогда, оно способствует консолидации мирового большинства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Важным элементом нашей работы считаем укрепление сотрудничества со всеми странами глобального Юга. Убеждён, что в условиях происходящих на мировой арене кардинальных перемен такое взаимодействие востребовано как никогда и призвано способствовать консолидации мирового большинства", - сказал Шойгу на пленарном заседании встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности."Благодаря коллективным усилиям наше объединение станет важным инструментом обеспечения баланса интересов, укрепления мира, стабильности и взаимного доверия", - отметил он.По его словам, в рамках нынешней встречи пройдет отдельная сессия с приглашенными странами, в ходе которой будут обсуждаться вопросы безопасности и устойчивого развития.

https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

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Дарья Буймова

юг, россия, сергей шойгу, брикс, в мире