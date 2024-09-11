В Казахстане из больницы выписали 43 школьников после отравления
В Казахстане из больницы выписали 43 школьников после отравления в столовой
© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Алма-Ате
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
АСТАНА, 11 сен - РИА Новости. Сорок три ребенка в Казахстане выздоровели после отравления в школьной столовой, 53 школьника еще остаются в больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"Выписаны в связи с выздоровлением 43 ребенка, пострадавших в результате инфекции. В стационаре продолжают лечение 53 ребенка, состояние которых оценивается как стабильное, без угрозы жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
С начала вспышки заболевания с 6 сентября в медицинские учреждения Мангистауской области на западе Казахстана обратились 466 ученика школы №8 Мунайлинского района - у них были высокая температура, диарея, рвота и слабость. Из них 96 были госпитализированы. В настоящее время на месте продолжают работать специалисты Координационного центра экстренной медицины, а также инфекционисты и гастроэнтерологи из медицинского университета Астаны.