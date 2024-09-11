https://ria.ru/20240911/shkolniki-1972097598.html

В Казахстане из больницы выписали 43 школьников после отравления

В Казахстане из больницы выписали 43 школьников после отравления - РИА Новости, 11.09.2024

В Казахстане из больницы выписали 43 школьников после отравления

Сорок три ребенка в Казахстане выздоровели после отравления в школьной столовой, 53 школьника еще остаются в больнице, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:43

2024-09-11T14:43

2024-09-11T14:43

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АСТАНА, 11 сен - РИА Новости. Сорок три ребенка в Казахстане выздоровели после отравления в школьной столовой, 53 школьника еще остаются в больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. "Выписаны в связи с выздоровлением 43 ребенка, пострадавших в результате инфекции. В стационаре продолжают лечение 53 ребенка, состояние которых оценивается как стабильное, без угрозы жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава. С начала вспышки заболевания с 6 сентября в медицинские учреждения Мангистауской области на западе Казахстана обратились 466 ученика школы №8 Мунайлинского района - у них были высокая температура, диарея, рвота и слабость. Из них 96 были госпитализированы. В настоящее время на месте продолжают работать специалисты Координационного центра экстренной медицины, а также инфекционисты и гастроэнтерологи из медицинского университета Астаны.

https://ria.ru/20240907/peterburg-1971325239.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, астана