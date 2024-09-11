Рейтинг@Mail.ru
В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 11.09.2024 (обновлено: 09:33 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/senator-1971992574.html
В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области
В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области - РИА Новости, 11.09.2024
В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области
Представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области назначен Григорий Карасин, заявил губернатор... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:32
2024-09-11T09:33
политика
сахалинская область
россия
григорий карасин
валерий лимаренко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области назначен Григорий Карасин, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом он написал в Telegram-канале. "Обсудили с председателем Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорием Карасиным его дальнейшую работу в качестве сенатора от Сахалинской области. Его кандидатуру я вновь выдвинул на эту должность", – написал глава региона.Для Карасина это уже второй срок на этом посту: впервые он был выдвинут в сенаторы от Сахалинской области 12 сентября 2019 года. Лимаренко подчеркнул, что за прошедшие годы с Карасиным было решено много задач в интересах региона, и выразил намерение продолжить этот путь. Как подтвердили РИА Новости в правительстве области, соответствующий приказ о назначении Григория Карасина подписан в среду.
https://ria.ru/20240911/limarenko-1971965477.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_e4f548fac04c0ea3864bd9ffdf05098e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сахалинская область, россия, григорий карасин, валерий лимаренко, совет федерации рф
Политика, Сахалинская область, Россия, Григорий Карасин, Валерий Лимаренко, Совет Федерации РФ
В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области

Григория Карасина назначили сенатором от Сахалинской области в Совфед

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области назначен Григорий Карасин, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Обсудили с председателем Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорием Карасиным его дальнейшую работу в качестве сенатора от Сахалинской области. Его кандидатуру я вновь выдвинул на эту должность", – написал глава региона.
Для Карасина это уже второй срок на этом посту: впервые он был выдвинут в сенаторы от Сахалинской области 12 сентября 2019 года.
Лимаренко подчеркнул, что за прошедшие годы с Карасиным было решено много задач в интересах региона, и выразил намерение продолжить этот путь.
Как подтвердили РИА Новости в правительстве области, соответствующий приказ о назначении Григория Карасина подписан в среду.
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
Вчера, 03:57
 
ПолитикаСахалинская областьРоссияГригорий КарасинВалерий ЛимаренкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала