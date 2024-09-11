https://ria.ru/20240911/senator-1971992574.html

В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области

В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области - РИА Новости, 11.09.2024

В Совфед назначили нового сенатора от Сахалинской области

Представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области назначен Григорий Карасин, заявил губернатор... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:32

2024-09-11T09:32

2024-09-11T09:33

политика

сахалинская область

россия

григорий карасин

валерий лимаренко

совет федерации рф

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 сен – РИА Новости. Представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области назначен Григорий Карасин, заявил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом он написал в Telegram-канале. "Обсудили с председателем Комитета Совета Федерации России по международным делам Григорием Карасиным его дальнейшую работу в качестве сенатора от Сахалинской области. Его кандидатуру я вновь выдвинул на эту должность", – написал глава региона.Для Карасина это уже второй срок на этом посту: впервые он был выдвинут в сенаторы от Сахалинской области 12 сентября 2019 года. Лимаренко подчеркнул, что за прошедшие годы с Карасиным было решено много задач в интересах региона, и выразил намерение продолжить этот путь. Как подтвердили РИА Новости в правительстве области, соответствующий приказ о назначении Григория Карасина подписан в среду.

https://ria.ru/20240911/limarenko-1971965477.html

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политика, сахалинская область, россия, григорий карасин, валерий лимаренко, совет федерации рф