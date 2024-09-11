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В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов - РИА Новости, 11.09.2024
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18:45 11.09.2024 (обновлено: 18:50 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/rada-1972159094.html
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов - РИА Новости, 11.09.2024
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов
Новый законопроект о повышении налогов на Украине зарегистрирован в Верховной раде, в документ внесена норма о налогообложении банков, сообщил в среду... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:45
2024-09-11T18:50
украина
сергей марченко
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Новый законопроект о повышении налогов на Украине зарегистрирован в Верховной раде, в документ внесена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский парламентарий Ярослав Железняк. Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук в тот же день сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). "Ну что, новый, уже не помню в который раз, законопроект о повышении налогов. Перед рабочей группой по повторному первому чтению будет следующее. То же, что и было: повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу физических лиц-предпринимателей (ФЛП), авансовые взносы на АЗС, 1% на всех форм ФЛП 3-й группы, 25% прибыли на финучреждения, помесячная отчетность НДФЛ для экономическое бронирование", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата, единственное, что будет добавлено в законопроект, это налогообложение банков. Однако, как утверждает Железняк, против этой нормы выступают минфин и центробанк Украины. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.
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украина, сергей марченко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Сергей Марченко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов

Депутат Железняк: новый законопроект о повышении налогов зарегистрирован в Раде

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Новый законопроект о повышении налогов на Украине зарегистрирован в Верховной раде, в документ внесена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук в тот же день сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов).
"Ну что, новый, уже не помню в который раз, законопроект о повышении налогов. Перед рабочей группой по повторному первому чтению будет следующее. То же, что и было: повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу физических лиц-предпринимателей (ФЛП), авансовые взносы на АЗС, 1% на всех форм ФЛП 3-й группы, 25% прибыли на финучреждения, помесячная отчетность НДФЛ для экономическое бронирование", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По словам депутата, единственное, что будет добавлено в законопроект, это налогообложение банков. Однако, как утверждает Железняк, против этой нормы выступают минфин и центробанк Украины.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.
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