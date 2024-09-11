https://ria.ru/20240911/rada-1972159094.html

В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов

В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов - РИА Новости, 11.09.2024

В Раде зарегистрировали новый законопроект о повышении налогов

Новый законопроект о повышении налогов на Украине зарегистрирован в Верховной раде, в документ внесена норма о налогообложении банков, сообщил в среду... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T18:45

2024-09-11T18:45

2024-09-11T18:50

украина

сергей марченко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Новый законопроект о повышении налогов на Украине зарегистрирован в Верховной раде, в документ внесена норма о налогообложении банков, сообщил в среду украинский парламентарий Ярослав Железняк. Железняк 18 июля сообщил, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов, который, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук в тот же день сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). "Ну что, новый, уже не помню в который раз, законопроект о повышении налогов. Перед рабочей группой по повторному первому чтению будет следующее. То же, что и было: повышение военного сбора с 1,5% до 5%, увеличение налогов на 1-2 группу физических лиц-предпринимателей (ФЛП), авансовые взносы на АЗС, 1% на всех форм ФЛП 3-й группы, 25% прибыли на финучреждения, помесячная отчетность НДФЛ для экономическое бронирование", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По словам депутата, единственное, что будет добавлено в законопроект, это налогообложение банков. Однако, как утверждает Железняк, против этой нормы выступают минфин и центробанк Украины. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, повышение налогов в стране вынужденно.

https://ria.ru/20240528/katastrofa-1948809245.html

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украина, сергей марченко, верховная рада украины, вооруженные силы украины