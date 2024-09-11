https://ria.ru/20240911/putin-1972134340.html

Путин попросил главу Минсельхоза доложить о первых результатах сбора урожая

Путин попросил главу Минсельхоза доложить о первых результатах сбора урожая - РИА Новости, 11.09.2024

Путин попросил главу Минсельхоза доложить о первых результатах сбора урожая

Президент России Владимир Путин попросил главу Минсельхоза Оксану Лут на совещании с членами кабмина доложить о первых результатах сбора урожая в РФ в этом... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T17:03

2024-09-11T17:03

2024-09-11T17:03

россия

калининградская область

владимир путин

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минсельхоза Оксану Лут на совещании с членами кабмина доложить о первых результатах сбора урожая в РФ в этом году. Президент проводит совещание с членами правительства, на котором обсудят индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области. "В середине сентября самое время посмотреть, что у нас с урожаем, как идёт уборочная кампания и как организована работа посева... Оксана Николаевна", - сказал Путин главе Минсельхоза.

https://ria.ru/20240514/lut-1945875844.html

россия

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калининградская область, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)