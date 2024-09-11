Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья
Путин: России стоит подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России могут ввести ограничения на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, если это не будет вредить экономике, с таким предложением выступил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. <...> По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях — уран, титан, никель?" — сказал глава государства.
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Он напомнил, что в некоторых странах создаются стратегические запасы сырья, также принимаются другие меры.
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"В целом, если это нам вредить не будет, можно было бы подумать <...> над определенными ограничениями поставок на внешний рынок", — добавил Путин.
На совещании глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что запасы полезных ископаемых позволяют создавать сырьевые альянсы, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков.
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"Всего у нас тринадцать стран и тринадцать видов полезных ископаемых, по которым мы можем объединиться. И это большая тема для совместной работы", — указал министр.
В ответ президент попросил участников встречи обдумать и обсудить прозвучавшие предложения.