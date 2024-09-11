https://ria.ru/20240911/putin-1972131623.html

Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья

Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья - РИА Новости, 11.09.2024

Путин предложил подумать об ограничении экспорта некоторых видов сырья

В России могут ввести ограничения на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, если это не будет вредить экономике, с таким предложением выступил Владимир... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:55

2024-09-11T16:55

2024-09-11T18:44

россия

владимир путин

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В России могут ввести ограничения на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, если это не будет вредить экономике, с таким предложением выступил Владимир Путин на совещании с членами правительства."Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. <...> По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях — уран, титан, никель?" — сказал глава государства.Он напомнил, что в некоторых странах создаются стратегические запасы сырья, также принимаются другие меры."В целом, если это нам вредить не будет, можно было бы подумать <...> над определенными ограничениями поставок на внешний рынок", — добавил Путин.На совещании глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что запасы полезных ископаемых позволяют создавать сырьевые альянсы, которые могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков.Так, Россия контролирует 55 процентов мировых запасов алмазов, 46 процентов палладия, 23 процента золота, совместно с ЮАР — 80 процентов мировой добычи платины и палладия, с Китаем — почти 56 процентов угля и 84 процента ванадия."Всего у нас тринадцать стран и тринадцать видов полезных ископаемых, по которым мы можем объединиться. И это большая тема для совместной работы", — указал министр.В ответ президент попросил участников встречи обдумать и обсудить прозвучавшие предложения.

https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html

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россия, владимир путин, экономика, цены на нефть