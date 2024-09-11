В Польше рассказали, кто может разрешить Украине наносить удары по России
МО Польши: разрешить Украине бить вглубь РФ может НАТО, а не отдельные страны
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
ВАРШАВА, 11 сен - РИА Новости. Разрешить Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России может НАТО, а не отдельные страны, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания и Франция поддерживают использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России, однако в Киеве ждут разрешения США.
"Президент (Владимир) Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны", - сказал Косиняк-Камыш.
В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что некоторые страны альянса, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений". Франция также дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Зеленский обратился к Западу с отчаянным требованием по России
1 сентября, 02:21