https://ria.ru/20240911/plennyy-1972016562.html

Пленный морпех обвинил Зеленского в несправедливости

Пленный морпех обвинил Зеленского в несправедливости - РИА Новости, 11.09.2024

Пленный морпех обвинил Зеленского в несправедливости

Решение Владимира Зеленского наградить командира 36-ой бригады морпехов ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона 36-ой бригады Сергея "Волыну" Волынского... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:01

2024-09-11T11:01

2024-09-11T11:01

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ДОНЕЦК, 10 сен – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского наградить командира 36-ой бригады морпехов ВСУ Владимира Баранюка и командира батальона 36-ой бригады Сергея "Волыну" Волынского званием героев Украины несправедливо, рассказал РИА Новости пленный морпех Сергей Таранюк. По его словам, Баранюк, командовавший 36-ой бригадой морской пехоты, которая оборонялась на заводе имени Ильича в Мариуполе, бросил свой личный состав и уехал в неизвестном направлении. "Там уже полностью замкнулось окружение и после этого он (полковник Баранюк) уехал в непонятном направлении. Точнее в направлении Сталевара (завод в Мариуполе). А куда дальше, никто ничего не знает. Да, сейчас мы слышали, что он живой. Героя Украины получил. Полковник Баранюк. (Желаю ему) чтобы побыстрее вернулся домой, к своим родным и близким и надеюсь, что справедливость будет, и действительно узнают как все было в Мариуполе накажут тех, по заслугам так сказать", - рассказал он. Также покинул расположение морпехов в Мариуполе командир батальона Сергей "Волына" Волынский, говорит пленный. Он решил не идти на прорыв вместе с остальными морпехами и укрыться вместе с подразделением "Азов"* на заводе "Азовсталь". "Он (Волынский) посмотрел, сколько людей погибло, что нереально выходить, и уехал на машине на "Азовсталь". Так как сказали, что там "Азов"* и надо ехать к нему. Сидел там, в помещении, где был интернет, записывал разные видео, ему там Редис подсказывал, что делать, этим и занимался, пока остальные ходили на боевые посты и занимались обороной "Азовстали", - рассказал Таранюк. При этом, по словам, Таранюка изначально планировалось, что на прорыв пойдут все морские пехотинцы. "Сначала планировалось, что все выходим, было распределено кто на какой технике выходит, как прорывается, все построили. После этого все сорвалось, командир бригады уехал. Хаос начался", - рассказал он. Морпехов ВСУ, которые пошли на прорыв, полностью разбили в бою силы ВС РФ, частично эта группа была уничтожена, частично попала в плен. По словам Таранюка, среди тех, кто сумел выжить при попытке прорыва и попал в плен, многие удивились, когда узнали, что Сергею "Волыне" Волынскому, который сам сдался в плен на "Азовстали", дали звание героя Украины. "И после этого он был на Еленовке, когда мы в плену уже были, и 21-ого числа (сентября) мы узнали, что его поменяли и дали ему Героя Украины. Все удивились, за что ему дали Героя Украины, мы этого так и не знаем, за что", - рассказал Таранюк. Зеленский 19 марта 2022 года присвоил звание героя Украины командиру 36-ой бригады, которая вела оборону Мариуполя, Баранюку. Звание героя Украины также было присвоено Волынскому, который в числе других был обменян в 2022 году. Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков - оказались в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш" (северо-западнее "Азовстали") весной 2022 года и дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе. Части 36-й бригады морской пехоты ВСУ в начале апреля 2022 года находились на заводе имени Ильича, оттуда ставший уже командиром батальона Волынский отступил на "Азовсталь", где соединился с подразделением "Азов"*. Сергей Волынский в качестве представителя бригады морских пехотинцев записывал видеообращения Борису Джонсону (на тот момент премьер-министру Великобритании), папе Римскому, Зеленскому и требовал "экстракции" и вывоза в Турцию. В середине мая 2022 года "азовцы" и морпехи начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.*Украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией и запрещен в РФ

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971499379.html

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