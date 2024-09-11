https://ria.ru/20240911/peterburg-1972050466.html
В Петербурге студентка выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили
В Петербурге студентка выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили - РИА Новости, 11.09.2024
В Петербурге студентка выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили
Пьяная студентка в Санкт-Петербурге выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили, ее пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:34
2024-09-11T12:34
2024-09-11T12:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пьяная студентка в Санкт-Петербурге выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили, ее пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне ранним утром очевидцы сообщили в полицию Московского района о том, что в доме №23 на Варшавской улице девушка скидывает с седьмого этажа вещи, которые падают на припаркованные автомобили. "Прибывшими на место происшествие сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в отдел полиции для разбирательства была доставлена 17-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, студентка вуза, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении. Как отмечают в полиции, правоохранители вызвали скорую помощь для госпитализации девушки.
https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге студентка выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили
В Петербурге госпитализировали студентку, выкидывавшую вещи с седьмого этажа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Пьяная студентка в Санкт-Петербурге выкидывала вещи с седьмого этажа на автомобили, ее пришлось госпитализировать, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне ранним утром очевидцы сообщили в полицию Московского района о том, что в доме №23 на Варшавской улице девушка скидывает с седьмого этажа вещи, которые падают на припаркованные автомобили.
"Прибывшими на место происшествие сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в отдел полиции для разбирательства была доставлена 17-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа, студентка вуза, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Как отмечают в полиции, правоохранители вызвали скорую помощь для госпитализации девушки.