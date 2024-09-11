https://ria.ru/20240911/peskov-1972059341.html
Песков прокомментировал дебаты Харрис и Трампа
Песков прокомментировал дебаты Харрис и Трампа - РИА Новости, 11.09.2024
Песков прокомментировал дебаты Харрис и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - это заботы американских... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:51
2024-09-11T12:51
2024-09-11T12:51
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - это заботы американских избирателей, а у России есть свои заботы, достижения и проблемы. "Это всё, наверное, заботы американских избирателей, это им давать оценки своим кандидатам, не нам. У нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дебатах Харрис и Трампа в США. Во вторник кандидат от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, россия, камала харрис, дональд трамп, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Песков прокомментировал дебаты Харрис и Трампа
Песков назвал дебаты Харрис и Трампа заботами американских избирателей
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - это заботы американских избирателей, а у России есть свои заботы, достижения и проблемы.
"Это всё, наверное, заботы американских избирателей, это им давать оценки своим кандидатам, не нам. У нас свои заботы, свои достижения и свои проблемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о дебатах Харрис и Трампа в США.
Во вторник кандидат от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.