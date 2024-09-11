https://ria.ru/20240911/peskov-1972056630.html

Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле

Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2024

Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле

Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:44

2024-09-11T12:44

2024-09-11T12:45

россия

турция

дмитрий песков

владимир путин

в мире

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Подготовка ведется давно. Это визит, который ожидают в обеих столицах", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, остались ли еще нерешенные вопросы по подготовке визита и стоит ли ожидать его до конца года.

https://ria.ru/20240909/turtsiya-1971510472.html

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россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, в мире, реджеп тайип эрдоган