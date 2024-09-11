Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 11.09.2024 (обновлено: 12:45 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/peskov-1972056630.html
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2024
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле
Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:44
2024-09-11T12:45
россия
турция
дмитрий песков
владимир путин
в мире
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_1b85b44f099e65a9b167cf2cd0ab082f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Подготовка ведется давно. Это визит, который ожидают в обеих столицах", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, остались ли еще нерешенные вопросы по подготовке визита и стоит ли ожидать его до конца года.
https://ria.ru/20240909/turtsiya-1971510472.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_294b46b53b638970ea509f52a76432ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, дмитрий песков, владимир путин, в мире, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Визит Путина в Турцию ожидают обе стороны, заявили в Кремле

Песков: подготовка визита Путина в Турцию ведется давно, его ожидают обе стороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подготовка визита президента России Владимира Путина в Турцию ведется давно, его ожидают и Москва, и Анкара, он пройдет после того, как эта подготовка завершится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что визит состоится после того, как будет завершена его подготовка. Подготовка ведется давно. Это визит, который ожидают в обеих столицах", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, остались ли еще нерешенные вопросы по подготовке визита и стоит ли ожидать его до конца года.
Флаги Турции и НАТО перед началом пресс-коференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Турецкий аналитик спрогнозировал выход страны из НАТО в ближайшие годы
9 сентября, 07:09
 
РоссияТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала