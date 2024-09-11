https://ria.ru/20240911/obuchenie-1971824943.html

Ученый из Китая раскрыл секреты изучения профессионального русского

Ученый из Китая раскрыл секреты изучения профессионального русского - РИА Новости, 11.09.2024

Ученый из Китая раскрыл секреты изучения профессионального русского

Ключевые методические приемы, позволяющие иностранцам освоить профессиональный русский язык, выделил аспирант Института Пушкина из Китая. Результаты... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:00

2024-09-11T09:00

2024-09-11T09:58

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ключевые методические приемы, позволяющие иностранцам освоить профессиональный русский язык, выделил аспирант Института Пушкина из Китая. Результаты опубликованы в сборнике "III Костомаровский форум. Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие".Обучение русскому языку в контексте профессиональной подготовки предполагает комплексный подход, включающий в себя не только овладение грамматическими структурами и специальной лексикой, но и глубокое понимание специфики профессиональной коммуникации, утверждается в исследовании аспиранта Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Ван Цзя.Эффективным подходом к обучению лингвист называет практику составления студентами личных словарей трудных слов, с которыми можно выполнять различные упражнения: определять часть речи для каждого слова, составлять предложения с этими словами или подбирать к ним синонимы. Такой подход позволяет каждому студенту "прокачать" слабые стороны и укрепить свои языковые навыки.По мнению автора, подобные задания не только развивают внимательность, но и способствуют формированию аналитического мышления (определение значения слова или его грамматической роли) и творческого подхода (создание словосочетаний и предложений)."Ни один обучающийся не сможет запомнить все возможные случаи употребления слов, правила сочетаемости, стилистические особенности лексики и идиоматического состава. По этой причине студентам стоит уделять большое количество времени формированию и совершенствованию языковой интуиции", – утверждает автор исследования, аспирант Института Пушкина Ван Цзя.По его мнению, приобретение навыков работы с текстом, включая быстрое чтение и глубокий анализ – неотъемлемая часть образовательного процесса, однако только этого будет недостаточно. Для успешной профессиональной деятельности в России иностранцам важно понимать не только язык, но и культурные особенности страны.Сегодня в Институте русского языка им. А.С. Пушкина ведется работа по подготовке специалистов, продвигающих русский язык как средство межкультурной коммуникации в разных сферах деятельности, рассказал профессор кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина Владимир Карасик."Это прежде всего преподавание русского языка как родного, как неродного в нашей стране и как иностранного за рубежом, это массмедиа, юриспруденция, экспертиза и т.д. В институте выходит научный журнал "Русский язык за рубежом", ежегодно проводятся различные научные форумы – Костомаровский форум, Кирилло-Мефодиевские чтения и другие конференции", – прокомментировал профессор.По его словам, знание русского языка (одного из шести официальных языков ООН, на котором говорят около 150 миллионов человек) открывает перед иностранными студентами карьерные перспективы и множество возможностей.

https://ria.ru/20240729/nauka-1962135276.html

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социальный навигатор, сн_образование, общество, китай, россия, оон, институт русского языка имени пушкина, москва