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Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой - РИА Новости, 11.09.2024
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10:37 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/obschestvo-1972008004.html
Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой
Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой - РИА Новости, 11.09.2024
Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой
Жители сельских территорий должны иметь все необходимое для обучения, лечения, занятий спортом и отдыха, для этого делается немало, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:37
2024-09-11T10:37
общество
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители сельских территорий должны иметь все необходимое для обучения, лечения, занятий спортом и отдыха, для этого делается немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Одним из ключевых направлений в нашей деятельности считаю развитие сельских территорий. Ведь люди, живущие там, своими руками создают все достижения агропрома. Нужно, чтобы у них было все необходимое для обучения и лечения, занятий спортом и отдыха. И для этого делается немало", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что только жилищные условия в прошлом году смогли улучшить свыше 30 тысяч семей на селе. "А всего за прошедшие четыре года построено и модернизировано более пяти тысяч объектов социаль­ной, инженерной и транспортной инфраструктуры", - заметил Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой

Мишустин: жители сельских территорий должны иметь возможности для учебы и отдыха

© Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramДеревня
Деревня - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Деревня. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители сельских территорий должны иметь все необходимое для обучения, лечения, занятий спортом и отдыха, для этого делается немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Одним из ключевых направлений в нашей деятельности считаю развитие сельских территорий. Ведь люди, живущие там, своими руками создают все достижения агропрома. Нужно, чтобы у них было все необходимое для обучения и лечения, занятий спортом и отдыха. И для этого делается немало", - сказал Мишустин.
Премьер отметил, что только жилищные условия в прошлом году смогли улучшить свыше 30 тысяч семей на селе. "А всего за прошедшие четыре года построено и модернизировано более пяти тысяч объектов социаль­ной, инженерной и транспортной инфраструктуры", - заметил Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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