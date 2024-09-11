https://ria.ru/20240911/obschestvo-1972008004.html

Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой

Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой - РИА Новости, 11.09.2024

Мишустин призвал обеспечить жителей сельских территорий инфраструктурой

Жители сельских территорий должны иметь все необходимое для обучения, лечения, занятий спортом и отдыха, для этого делается немало, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:37

2024-09-11T10:37

2024-09-11T10:37

общество

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители сельских территорий должны иметь все необходимое для обучения, лечения, занятий спортом и отдыха, для этого делается немало, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Одним из ключевых направлений в нашей деятельности считаю развитие сельских территорий. Ведь люди, живущие там, своими руками создают все достижения агропрома. Нужно, чтобы у них было все необходимое для обучения и лечения, занятий спортом и отдыха. И для этого делается немало", - сказал Мишустин. Премьер отметил, что только жилищные условия в прошлом году смогли улучшить свыше 30 тысяч семей на селе. "А всего за прошедшие четыре года построено и модернизировано более пяти тысяч объектов социаль­ной, инженерной и транспортной инфраструктуры", - заметил Мишустин.

https://ria.ru/20240622/turizm-1954746462.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)