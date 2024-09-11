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Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября - РИА Новости, 11.09.2024
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13:07 11.09.2024 (обновлено: 13:10 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/nato-1972070573.html
Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября
Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября - РИА Новости, 11.09.2024
Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября
Церемония вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте состоится 1 октября, сообщила в среду пресс-служба альянса. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:07
2024-09-11T13:10
в мире
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брюссель
марк рютте
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Церемония вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте состоится 1 октября, сообщила в среду пресс-служба альянса. "Во вторник, первого октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте", - указали в пресс-службе. По этому поводу в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий и пресс-конференция нового генсека.
https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html
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в мире, нидерланды, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Нидерланды, Брюссель, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября

Церемония вступления в должность нового генсека НАТО Рютте состоится 1 октября

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Церемония вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте состоится 1 октября, сообщила в среду пресс-служба альянса.
"Во вторник, первого октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте", - указали в пресс-службе.
По этому поводу в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий и пресс-конференция нового генсека.
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