https://ria.ru/20240911/nato-1972070573.html

Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября

Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября - РИА Новости, 11.09.2024

Новый генсек НАТО Марк Рютте вступит в должность 1 октября

Церемония вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте состоится 1 октября, сообщила в среду пресс-служба альянса. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:07

2024-09-11T13:07

2024-09-11T13:10

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Церемония вступления в должность нового генсека НАТО Марка Рютте состоится 1 октября, сообщила в среду пресс-служба альянса. "Во вторник, первого октября подходит к концу срок Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Ему на смену придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте", - указали в пресс-службе. По этому поводу в штаб-квартире альянса в Брюсселе пройдет официальная церемония передачи полномочий и пресс-конференция нового генсека.

https://ria.ru/20240627/nato-1955635881.html

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в мире, нидерланды, брюссель, марк рютте, йенс столтенберг, нато