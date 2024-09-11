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Новый глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО удары по России - РИА Новости, 11.09.2024
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11:05 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/nato-1972018435.html
Новый глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО удары по России
Новый глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО удары по России - РИА Новости, 11.09.2024
Новый глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО удары по России
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого была поднята тема снятия ограничений на РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:05
2024-09-11T11:05
в мире
украина
россия
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андрей сибига
йенс столтенберг
сергей лавров
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого была поднята тема снятия ограничений на удары по территории России. "Мы перешли сразу к делу: (обсудили) увеличение военной помощи Украине и ее поддержание (на должном уровне - ред.), увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие... Я еще раз подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у нее оружие (для ударов по территории России)", - написал Сибига на своей странице в соцсети X. Новый министр в ходе беседы также подтвердил сохранение курса на членство Украины в альянсе. Пятого сентября, согласно сообщениям западных СМИ, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, и назвал важной возможность для Украины достигать военных объектов на территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240902/nato-1970084315.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей сибига, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Сибига, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
Новый глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО удары по России

Сибига обсудил с генсеком НАТО снятие ограничений на удары по территории России

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого была поднята тема снятия ограничений на удары по территории России.
"Мы перешли сразу к делу: (обсудили) увеличение военной помощи Украине и ее поддержание (на должном уровне - ред.), увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие... Я еще раз подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у нее оружие (для ударов по территории России)", - написал Сибига на своей странице в соцсети X.
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Новый министр в ходе беседы также подтвердил сохранение курса на членство Украины в альянсе.
Пятого сентября, согласно сообщениям западных СМИ, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, и назвал важной возможность для Украины достигать военных объектов на территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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