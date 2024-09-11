Новый глава МИД Украины обсудил с генсеком НАТО удары по России
Сибига обсудил с генсеком НАТО снятие ограничений на удары по территории России
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого была поднята тема снятия ограничений на удары по территории России.
"Мы перешли сразу к делу: (обсудили) увеличение военной помощи Украине и ее поддержание (на должном уровне - ред.), увеличение оборонного производства и инвестиции в украинское оружие... Я еще раз подчеркнул жизненную необходимость того, чтобы Украина могла без ограничений использовать имеющееся у нее оружие (для ударов по территории России)", - написал Сибига на своей странице в соцсети X.
Новый министр в ходе беседы также подтвердил сохранение курса на членство Украины в альянсе.
Пятого сентября, согласно сообщениям западных СМИ, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе обсуждают применение Киевом дальнобойных ракет, и назвал важной возможность для Украины достигать военных объектов на территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.