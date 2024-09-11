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МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики - РИА Новости, 11.09.2024
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21:15 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mvd-1972178277.html
МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики
МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики - РИА Новости, 11.09.2024
МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики
МВД Таджикистана сообщило РИА Новости, что мотивы напавшего на главного муфтия республики пока не известны, будут расследованы разные версии. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:15
2024-09-11T21:15
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ДУШАНБЕ, 11 сен - РИА Новости. МВД Таджикистана сообщило РИА Новости, что мотивы напавшего на главного муфтия республики пока не известны, будут расследованы разные версии. Как сообщили ранее в пресс-службе министерства, в среду после окончания вечернего намаза (молитвы) гражданин из хулиганских побуждений центральной мечети города Душанбе нанес удар ножом председателю улемов Республики Таджикистан Саидмукарраму Абдулкодирзода. Главный улем получил лёгкое ранение и после оказания первой медпомощи и обследования врачами был отпущен домой. "Мотивы нападавшего пока неизвестны, ведутся следственные действия, рассматриваются разные гипотезы совершенного нападения", - сказал собеседник агентства. МВД отмечает, что преступник, имя которого не сообщается, был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, дежурившими около мечети. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.
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душанбе, таджикистан, в мире
Душанбе, Таджикистан, В мире
МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики

МВД Таджикистана: мотивы напавшего на главного муфтия республики пока неизвестны

© Sputnik / Рубен ГарсияСотрудники правоохранительных органов Таджикистана
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Sputnik / Рубен Гарсия
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 11 сен - РИА Новости. МВД Таджикистана сообщило РИА Новости, что мотивы напавшего на главного муфтия республики пока не известны, будут расследованы разные версии.
Как сообщили ранее в пресс-службе министерства, в среду после окончания вечернего намаза (молитвы) гражданин из хулиганских побуждений центральной мечети города Душанбе нанес удар ножом председателю улемов Республики Таджикистан Саидмукарраму Абдулкодирзода. Главный улем получил лёгкое ранение и после оказания первой медпомощи и обследования врачами был отпущен домой.
"Мотивы нападавшего пока неизвестны, ведутся следственные действия, рассматриваются разные гипотезы совершенного нападения", - сказал собеседник агентства.
МВД отмечает, что преступник, имя которого не сообщается, был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, дежурившими около мечети. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.
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