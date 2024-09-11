https://ria.ru/20240911/mvd-1972178277.html

МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики

МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики - РИА Новости, 11.09.2024

МВД Таджикистана расследует нападение на главного муфтия республики

МВД Таджикистана сообщило РИА Новости, что мотивы напавшего на главного муфтия республики пока не известны, будут расследованы разные версии. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:15

2024-09-11T21:15

2024-09-11T21:15

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ДУШАНБЕ, 11 сен - РИА Новости. МВД Таджикистана сообщило РИА Новости, что мотивы напавшего на главного муфтия республики пока не известны, будут расследованы разные версии. Как сообщили ранее в пресс-службе министерства, в среду после окончания вечернего намаза (молитвы) гражданин из хулиганских побуждений центральной мечети города Душанбе нанес удар ножом председателю улемов Республики Таджикистан Саидмукарраму Абдулкодирзода. Главный улем получил лёгкое ранение и после оказания первой медпомощи и обследования врачами был отпущен домой. "Мотивы нападавшего пока неизвестны, ведутся следственные действия, рассматриваются разные гипотезы совершенного нападения", - сказал собеседник агентства. МВД отмечает, что преступник, имя которого не сообщается, был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел, дежурившими около мечети. По данному инциденту возбуждено уголовное дело, ведётся предварительное следствие.

https://ria.ru/20240910/tadzhikistan-1971893801.html

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