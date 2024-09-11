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Исследование выявило регионы с самыми высокими запросами к уровню МРОТ - РИА Новости, 11.09.2024
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03:39 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mrot-1971965179.html
Исследование выявило регионы с самыми высокими запросами к уровню МРОТ
Исследование выявило регионы с самыми высокими запросами к уровню МРОТ - РИА Новости, 11.09.2024
Исследование выявило регионы с самыми высокими запросами к уровню МРОТ
Жители крупнейших российских городов хотели бы, чтобы уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) был намного выше установленного: самые высокие запросы к... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:39
2024-09-11T03:39
россия
санкт-петербург
хабаровск
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители крупнейших российских городов хотели бы, чтобы уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) был намного выше установленного: самые высокие запросы к его размеру - в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровске, показало исследование компании SuperJob для РИА Новости. Размер минимальной оплаты труда устанавливают по всей России отдельным законом, с января этого года он составляет 19 242 рубля. При этом субъекты РФ могут назначать свой МРОТ, но не ниже федерального. "Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60 200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 389 рублей", - подсчитали авторы исследования. На втором месте — Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56 тысяч рублей в месяц. На третьем — Санкт-Петербург. В "северной столице" желаемый МРОТ составляет 55 800 рублей. Также в пятёрку городов с самыми высокими пожеланиями по поводу величины МРОТ вошли Владивосток (55 700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53 400 рублей). А самые скромные ожидания — в Рязани (45 800 рублей в месяц), Кирове и Липецке (по 46 700 рублей). При этом по сравнению с прошлым опросом, в декабре, сильнее всего выросли запросы у москвичей (на 33%), жителей Самары (на 32%), Ростова-на-Дону и Петербурга (по 30%). Опрос проводился с 7 августа по 9 сентября среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 27 500 респондентов.
https://ria.ru/20240905/mrot-1798493712.html
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россия, санкт-петербург, хабаровск, общество
Россия, Санкт-Петербург, Хабаровск, Общество
Исследование выявило регионы с самыми высокими запросами к уровню МРОТ

SuperJob: Москва, Хабаровск и Петербург имеют самый высокий запрос к уровню МРОТ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Жители крупнейших российских городов хотели бы, чтобы уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) был намного выше установленного: самые высокие запросы к его размеру - в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровске, показало исследование компании SuperJob для РИА Новости.
Размер минимальной оплаты труда устанавливают по всей России отдельным законом, с января этого года он составляет 19 242 рубля. При этом субъекты РФ могут назначать свой МРОТ, но не ниже федерального.
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"Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60 200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 389 рублей", - подсчитали авторы исследования. На втором месте — Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56 тысяч рублей в месяц. На третьем — Санкт-Петербург. В "северной столице" желаемый МРОТ составляет 55 800 рублей.
Также в пятёрку городов с самыми высокими пожеланиями по поводу величины МРОТ вошли Владивосток (55 700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53 400 рублей). А самые скромные ожидания — в Рязани (45 800 рублей в месяц), Кирове и Липецке (по 46 700 рублей).
При этом по сравнению с прошлым опросом, в декабре, сильнее всего выросли запросы у москвичей (на 33%), жителей Самары (на 32%), Ростова-на-Дону и Петербурга (по 30%).
Опрос проводился с 7 августа по 9 сентября среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки - 27 500 респондентов.
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