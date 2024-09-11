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Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024
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10:46 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972011728.html
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин
Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:46
2024-09-11T10:46
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Здесь, в Министерстве сельского хозяйства, год за годом, подводя итоги уборки урожая, мы от всей души благодарим за новые рекорды тех, кто обеспечивает успешное развитие нашего агропромышленного комплекса. И за эффективность деятельности этого сектора экономики", - сказал Мишустин. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что такие результаты обеспечиваются прежде всего талантом организаторов сельхозпроизводства и трудовыми достижениями рабочих коллективов. "Правительство высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продо­вольственной безопасности страны. Чтобы наши граждане имели возмож­ность и дальше приобретать качест­венные и доступные по цене продукты питания российского производства. И со своей стороны максимально оперативно реагируем на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку. В прошлом году на эти цели направили свыше полутриллиона рублей. Что позволило сохранить положительную динамику практи­чески во всех сегментах", - отметил Мишустин. Премьер подчеркнул, что в прошедшем году были реализованы все целевые показатели программ по развитию сельских территорий, агро­промышленного и рыбохозяйственного комплексов, мелиорации и вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин

Мишустин: правительство оперативно реагирует на запросы аграриев

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Здесь, в Министерстве сельского хозяйства, год за годом, подводя итоги уборки урожая, мы от всей души благодарим за новые рекорды тех, кто обеспечивает успешное развитие нашего агропромышленного комплекса. И за эффективность деятельности этого сектора экономики", - сказал Мишустин.
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Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что такие результаты обеспечиваются прежде всего талантом организаторов сельхозпроизводства и трудовыми достижениями рабочих коллективов.
"Правительство высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продо­вольственной безопасности страны. Чтобы наши граждане имели возмож­ность и дальше приобретать качест­венные и доступные по цене продукты питания российского производства. И со своей стороны максимально оперативно реагируем на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку. В прошлом году на эти цели направили свыше полутриллиона рублей. Что позволило сохранить положительную динамику практи­чески во всех сегментах", - отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что в прошедшем году были реализованы все целевые показатели программ по развитию сельских территорий, агро­промышленного и рыбохозяйственного комплексов, мелиорации и вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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