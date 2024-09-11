https://ria.ru/20240911/mishustin-1972011728.html
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин
Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:46
2024-09-11T10:46
2024-09-11T10:46
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947405273_0:0:2703:1520_1920x0_80_0_0_754b563d2c93c261d2fb6f1dbd0f3df0.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Здесь, в Министерстве сельского хозяйства, год за годом, подводя итоги уборки урожая, мы от всей души благодарим за новые рекорды тех, кто обеспечивает успешное развитие нашего агропромышленного комплекса. И за эффективность деятельности этого сектора экономики", - сказал Мишустин. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что такие результаты обеспечиваются прежде всего талантом организаторов сельхозпроизводства и трудовыми достижениями рабочих коллективов. "Правительство высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продовольственной безопасности страны. Чтобы наши граждане имели возможность и дальше приобретать качественные и доступные по цене продукты питания российского производства. И со своей стороны максимально оперативно реагируем на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку. В прошлом году на эти цели направили свыше полутриллиона рублей. Что позволило сохранить положительную динамику практически во всех сегментах", - отметил Мишустин. Премьер подчеркнул, что в прошедшем году были реализованы все целевые показатели программ по развитию сельских территорий, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, мелиорации и вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945128927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947405273_0:0:2703:2028_1920x0_80_0_0_a6919b44e827de9538f80a78cc1df2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин
Мишустин: правительство оперативно реагирует на запросы аграриев
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Здесь, в Министерстве сельского хозяйства, год за годом, подводя итоги уборки урожая, мы от всей души благодарим за новые рекорды тех, кто обеспечивает успешное развитие нашего агропромышленного комплекса. И за эффективность деятельности этого сектора экономики", - сказал Мишустин.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина
о том, что такие результаты обеспечиваются прежде всего талантом организаторов сельхозпроизводства и трудовыми достижениями рабочих коллективов.
"Правительство высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продовольственной безопасности страны. Чтобы наши граждане имели возможность и дальше приобретать качественные и доступные по цене продукты питания российского производства. И со своей стороны максимально оперативно реагируем на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку. В прошлом году на эти цели направили свыше полутриллиона рублей. Что позволило сохранить положительную динамику практически во всех сегментах", - отметил Мишустин.
Премьер подчеркнул, что в прошедшем году были реализованы все целевые показатели программ по развитию сельских территорий, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, мелиорации и вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.