https://ria.ru/20240911/mishustin-1972011728.html

Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин

Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.09.2024

Правительство высоко ценит усилия аграриев, заявил Мишустин

Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:46

2024-09-11T10:46

2024-09-11T10:46

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство РФ высоко ценит усилия аграриев по укреплению продовольственной безопасности страны и оперативно реагирует на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Здесь, в Министерстве сельского хозяйства, год за годом, подводя итоги уборки урожая, мы от всей души благодарим за новые рекорды тех, кто обеспечивает успешное развитие нашего агропромышленного комплекса. И за эффективность деятельности этого сектора экономики", - сказал Мишустин. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что такие результаты обеспечиваются прежде всего талантом организаторов сельхозпроизводства и трудовыми достижениями рабочих коллективов. "Правительство высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продо­вольственной безопасности страны. Чтобы наши граждане имели возмож­ность и дальше приобретать качест­венные и доступные по цене продукты питания российского производства. И со своей стороны максимально оперативно реагируем на запросы отрасли, оказывая всю необходимую поддержку. В прошлом году на эти цели направили свыше полутриллиона рублей. Что позволило сохранить положительную динамику практи­чески во всех сегментах", - отметил Мишустин. Премьер подчеркнул, что в прошедшем году были реализованы все целевые показатели программ по развитию сельских территорий, агро­промышленного и рыбохозяйственного комплексов, мелиорации и вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот.

https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)