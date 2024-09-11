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Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока - РИА Новости, 11.09.2024
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10:33 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007721.html
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока - РИА Новости, 11.09.2024
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока
Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:33
2024-09-11T10:33
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и пере­рабатывающей промышленности", - сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за послед­ние тридцать лет. "Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроиз­водителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

Мишустин: в России растут объемы производства мяса, яиц, молока и вылова рыбы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКоровы
Коровы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и пере­рабатывающей промышленности", - сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за послед­ние тридцать лет.
"Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроиз­водителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей", - подчеркнул Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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