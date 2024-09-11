https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007721.html
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока - РИА Новости, 11.09.2024
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока
Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:33
2024-09-11T10:33
2024-09-11T10:33
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957439313_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_68772dfd35d0b6de465d96215e0312b7.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за последние тридцать лет. "Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240603/apk-1950196264.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957439313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c1ca232032e1ffdab78a6cc28d5eb7ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока
Мишустин: в России растут объемы производства мяса, яиц, молока и вылова рыбы
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза.
"Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за последние тридцать лет.
"Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей", - подчеркнул Мишустин.