https://ria.ru/20240911/mishustin-1972007721.html

Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока - РИА Новости, 11.09.2024

Мишустин отметил рост объемов производства мяса, яиц и молока

Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:33

2024-09-11T10:33

2024-09-11T10:33

экономика

россия

михаил мишустин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Объемы производства мяса, яиц, молока, вылов рыбы растут в РФ, это результат четкой системы поддержки аграриев, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к заседанию коллегии Минсельхоза. "Растет производство мяса, яиц, молока, а также вылов рыбы. Устойчиво увеличивается выпуск продукции пищевой и пере­рабатывающей промышленности", - сказал Мишустин, напомнив также о новых рекордах по сбору овощей и фруктов, по урожаю картофеля, который был максимальным за послед­ние тридцать лет. "Такие результаты во многом сложились за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроиз­водителей по сниженным ставкам. Объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически двух триллионов рублей", - подчеркнул Мишустин.

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)