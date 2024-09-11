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Минтранс готовит изменения для оформления билетов на поезд по биометрии - РИА Новости, 11.09.2024
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Туризм
 
17:27 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mintrans-1972141097.html
Минтранс готовит изменения для оформления билетов на поезд по биометрии
Минтранс готовит изменения для оформления билетов на поезд по биометрии - РИА Новости, 11.09.2024
Минтранс готовит изменения для оформления билетов на поезд по биометрии
Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:27
2024-09-11T17:27
туризм
технологии
евгений чаркин
олег белозеров
биометрия
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на федеральном портале нормативных актов. Там размещено уведомление о подготовке проекта о внесении изменений в постановление правительства РФ. "Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта… Возможность оформления проездных документов (билетов) с использованием единой биометрической системы", - говорится в материалах. Минтранс пишет, что в условиях развития цифровых технологий допускается возможность посадки пассажира в поезд на железнодорожной инфраструктуре с использованием государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" при наличии технической возможности у перевозчика. "Наряду с этим и оформление проездных документов (билетов) возможно с использованием единой биометрической системы", - пишет Минтранс в графе "Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования". Других деталей и подробностей не приводится. РИА Новости запросило комментарий Минтранса. Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что протестировать посадку в поезд по биометрии предполагается в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом). Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно. РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет. Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в феврале 2024 года сообщал в интервью РИА Новости, что посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах".
https://ria.ru/20240710/oteli-1958717994.html
https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html
https://ria.ru/20240828/biometriya-1968963500.html
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технологии, евгений чаркин, олег белозеров, биометрия, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
Туризм, Технологии, Евгений Чаркин, Олег Белозеров, Биометрия, Россия, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество
Минтранс готовит изменения для оформления билетов на поезд по биометрии

Минтранс готовит законопроект для оформления билетов на поезда по биометрии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минтранс РФ готовит нормативные изменения для возможности оформления билетов на поезда с использованием единой биометрической системы, следует из проекта на федеральном портале нормативных актов.
Там размещено уведомление о подготовке проекта о внесении изменений в постановление правительства РФ. "Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта… Возможность оформления проездных документов (билетов) с использованием единой биометрической системы", - говорится в материалах.
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Минтранс пишет, что в условиях развития цифровых технологий допускается возможность посадки пассажира в поезд на железнодорожной инфраструктуре с использованием государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" при наличии технической возможности у перевозчика.
"Наряду с этим и оформление проездных документов (билетов) возможно с использованием единой биометрической системы", - пишет Минтранс в графе "Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования".
Других деталей и подробностей не приводится. РИА Новости запросило комментарий Минтранса.
Сейчас для посадки в поезд пассажир может показать бумажный паспорт уже даже без предъявления билета. Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин летом 2023 года рассказывал РИА Новости, что протестировать посадку в поезд по биометрии предполагается в первом квартале 2024 года для пассажиров "Сапсана" (курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом).
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Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что в компании разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии и рассматривают среди вариантов делать это при покупке билета или при посадке в поезд. Он отмечал, что РЖД к этому проекту подходят очень внимательно, потому что есть определенные риски при использовании биометрии. Холдинг работает над тем, чтобы сделать это безопасно.
РЖД сообщали РИА Новости, что совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR -кода) в мобильном приложении "Госуслуги". Там отмечали, что такая возможность для пассажира будет сугубо добровольна, ни о каком принудительном переходе на посадку по биометрии в ближайшие годы речь не идет.
Начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в феврале 2024 года сообщал в интервью РИА Новости, что посадку пассажиров в поезд по QR-коду планируется протестировать в 2024 году сначала на "Ласточках", а потом уже на "Сапсанах".
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