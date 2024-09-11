https://ria.ru/20240911/mid-1972113325.html

В МИД назвали новые санкции Южной Кореи недружественным шагом

В МИД назвали новые санкции Южной Кореи недружественным шагом - РИА Новости, 11.09.2024

В МИД назвали новые санкции Южной Кореи недружественным шагом

Новые антироссийские ограничения Южной Кореи – недружественный шаг, который ведет к дальнейшему сворачиванию торгово-экономических связей, заявила на брифинге... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:48

2024-09-11T15:48

2024-09-11T15:49

южная корея

россия

белоруссия

мария захарова

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Новые антироссийские ограничения Южной Кореи – недружественный шаг, который ведет к дальнейшему сворачиванию торгово-экономических связей, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Южнокорейское министерство промышленности ранее сообщило о вступлении силу ужесточения экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, в список товаров, на экспорт которых распространяются ограничения, теперь входит 1402 позиции, включая оборудование для резки и обработки металла, комплектующие для станков и оптических приборов, сенсоры и другие товары. "Это недружественный шаг... Мы в очередной раз подчеркиваем нелегитмность этих и прежних односторонних санкций Республики Корея, которые ведут к дальнейшему сворачиванию торгово-экономического взаимодействия с нашей страной, и, конечно, не способствуют поддержанию двусторонних связей в тех практических областях, где это пока еще возможно, и, несомненно, все это затрудняет возвращение в будущем на российский рынок ушедших южнокорейских компаний", - сказала она на брифинге для СМИ. Захарова также призвала Сеул перестать ориентироваться на незаконные шаги других государств, идущих вразрез с интересами Южной Кореи.

https://ria.ru/20240911/zakharova-1972105267.html

https://ria.ru/20240911/mid-1972111010.html

южная корея

россия

белоруссия

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южная корея, россия, белоруссия, мария захарова