https://ria.ru/20240911/mid-1972043908.html
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая - РИА Новости, 11.09.2024
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая
Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:06
2024-09-11T12:06
2024-09-11T12:06
китай
россия
тихий океан
мао нин
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Учения ВС России и Китая направлены на углубление уровня стратегического взаимодействия между двумя армиями и повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности", - отметила Мао Нин в ответ на просьбу рассказать о подробностях учений. Ранее министерство обороны КНР сообщало, что ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Китай также принимает участие в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024" в РФ.
https://ria.ru/20240911/kitay-1971969042.html
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китай, россия, тихий океан, мао нин
Китай, Россия, Тихий океан, Мао Нин
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая
МИД КНР: учения ВС России и Китая направлены на усиление взаимодействия