https://ria.ru/20240911/mid-1972043908.html

В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая

В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая - РИА Новости, 11.09.2024

В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая

Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:06

2024-09-11T12:06

2024-09-11T12:06

китай

россия

тихий океан

мао нин

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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Учения ВС России и Китая направлены на углубление уровня стратегического взаимодействия между двумя армиями и повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности", - отметила Мао Нин в ответ на просьбу рассказать о подробностях учений. Ранее министерство обороны КНР сообщало, что ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Китай также принимает участие в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024" в РФ.

https://ria.ru/20240911/kitay-1971969042.html

китай

россия

тихий океан

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китай, россия, тихий океан, мао нин