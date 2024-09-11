Рейтинг@Mail.ru
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mid-1972043908.html
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая - РИА Новости, 11.09.2024
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая
Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:06
2024-09-11T12:06
китай
россия
тихий океан
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Учения ВС России и Китая направлены на углубление уровня стратегического взаимодействия между двумя армиями и повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности", - отметила Мао Нин в ответ на просьбу рассказать о подробностях учений. Ранее министерство обороны КНР сообщало, что ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Китай также принимает участие в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024" в РФ.
https://ria.ru/20240911/kitay-1971969042.html
китай
россия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, тихий океан, мао нин
Китай, Россия, Тихий океан, Мао Нин
В МИД КНР прокомментировали учения России и Китая

МИД КНР: учения ВС России и Китая направлены на усиление взаимодействия

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Учения ВС России и Китая направлены на повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Учения ВС России и Китая направлены на углубление уровня стратегического взаимодействия между двумя армиями и повышение способности совместно реагировать на угрозы безопасности", - отметила Мао Нин в ответ на просьбу рассказать о подробностях учений.
Ранее министерство обороны КНР сообщало, что ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая проведут пятое совместное патрулирование в Тихом океане. Китай также принимает участие в стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024" в РФ.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности, в Санкт-Петербурге. 11 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Китай выразил готовность укреплять стратегические связи с Россией
Вчера, 05:04
 
КитайРоссияТихий океанМао Нин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала