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Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни - РИА Новости, 11.09.2024
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16:39 11.09.2024 (обновлено: 16:49 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/matvienko-1972124912.html
Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни
Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни - РИА Новости, 11.09.2024
Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни
Глава ЧР Рамзан Кадыров вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден Кадырова - за вклад в развитие законодательной... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:39
2024-09-11T16:49
рамзан кадыров
валентина матвиенко
грозный
совет федерации рф
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава ЧР Рамзан Кадыров вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден Кадырова - за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики, передает корреспондент РИА Новости.Матвиенко в среду находится в Чечне с рабочей поездкой."За неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики высшей наградой Чеченской Республики: Орденом Кадырова награждается Валентина Ивановна Матвиенко - председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - сказал ведущий всероссийского женского форума, проходящего в Грозном в среду.После того, как Кадыров вручил Матвиенко орден, она поблагодарила его за такую оценку ее деятельности.
https://ria.ru/20240209/kadyrov-1926384235.html
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Вручение в Грозном Валентине Матвиенко ордена имени Ахмата Кадырова
Рамзан Кадыров в Грозном вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден имени Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости
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рамзан кадыров, валентина матвиенко, грозный, совет федерации рф, россия, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Валентина Матвиенко, Грозный, Совет Федерации РФ, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни

Глава Чечни вручил спикеру Совфеда Матвиенко орден имени Ахмата Кадырова

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава ЧР Рамзан Кадыров вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден Кадырова - за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики, передает корреспондент РИА Новости.
Матвиенко в среду находится в Чечне с рабочей поездкой.
"За неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики высшей наградой Чеченской Республики: Орденом Кадырова награждается Валентина Ивановна Матвиенко - председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - сказал ведущий всероссийского женского форума, проходящего в Грозном в среду.
После того, как Кадыров вручил Матвиенко орден, она поблагодарила его за такую оценку ее деятельности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Кадыров поблагодарил Путина за награждение орденом
9 февраля, 11:44
 
Рамзан КадыровВалентина МатвиенкоГрозныйСовет Федерации РФРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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