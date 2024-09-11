https://ria.ru/20240911/matvienko-1972124912.html

Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни

Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни - РИА Новости, 11.09.2024

Кадыров вручил Матвиенко высшую награду Чечни

Глава ЧР Рамзан Кадыров вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден Кадырова - за вклад в развитие законодательной... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:39

2024-09-11T16:39

2024-09-11T16:49

рамзан кадыров

валентина матвиенко

грозный

совет федерации рф

россия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава ЧР Рамзан Кадыров вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден Кадырова - за вклад в развитие законодательной базы России и особые достижения в области социальной политики, передает корреспондент РИА Новости.Матвиенко в среду находится в Чечне с рабочей поездкой."За неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики высшей наградой Чеченской Республики: Орденом Кадырова награждается Валентина Ивановна Матвиенко - председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации", - сказал ведущий всероссийского женского форума, проходящего в Грозном в среду.После того, как Кадыров вручил Матвиенко орден, она поблагодарила его за такую оценку ее деятельности.

https://ria.ru/20240209/kadyrov-1926384235.html

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Вручение в Грозном Валентине Матвиенко ордена имени Ахмата Кадырова Рамзан Кадыров в Грозном вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко высшую награду Чечни - орден имени Ахмата Кадырова, передает корреспондент РИА Новости 2024-09-11T16:39 true PT0M20S

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рамзан кадыров, валентина матвиенко, грозный, совет федерации рф, россия, чеченская республика (чечня)