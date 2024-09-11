https://ria.ru/20240911/matvienko-1972097444.html

Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом

Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом - РИА Новости, 11.09.2024

Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом, планируется встреча с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:43

2024-09-11T14:43

2024-09-11T14:43

россия

грозный

валентина матвиенко

рамзан кадыров

совет федерации рф

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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом, планируется встреча с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Чеченскую Республику. В ходе поездки состоится встреча спикера СФ с главой региона, Героем России Рамзаном Кадыровым", - говорится в сообщении. Матвиенко также примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума "Женские инициативы: время действовать". Цель форума - привлечение внимания органов государственной власти и общественных организаций к расширению участия женщин во всех сферах общественной жизни и экономике, отметили в пресс-службе. Председатель СФ также намерена посетить Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном, а также площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест. Один из крупнейших на юге России социальных объектов возводится в рамках государственной программы "Развитие образования". -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, грозный, валентина матвиенко, рамзан кадыров, совет федерации рф