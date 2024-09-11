Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом
Матвиенко прибыла в Чечню, где планируется встреча с главой республики Кадыровым
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом, планируется встреча с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
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"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Чеченскую Республику. В ходе поездки состоится встреча спикера СФ с главой региона, Героем России Рамзаном Кадыровым", - говорится в сообщении.
Матвиенко также примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума "Женские инициативы: время действовать". Цель форума - привлечение внимания органов государственной власти и общественных организаций к расширению участия женщин во всех сферах общественной жизни и экономике, отметили в пресс-службе.
Председатель СФ также намерена посетить Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном, а также площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест. Один из крупнейших на юге России социальных объектов возводится в рамках государственной программы "Развитие образования". -0-