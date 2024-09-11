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Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом - РИА Новости, 11.09.2024
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14:43 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/matvienko-1972097444.html
Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом
Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом - РИА Новости, 11.09.2024
Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом, планируется встреча с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:43
2024-09-11T14:43
россия
грозный
валентина матвиенко
рамзан кадыров
совет федерации рф
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом, планируется встреча с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента. "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Чеченскую Республику. В ходе поездки состоится встреча спикера СФ с главой региона, Героем России Рамзаном Кадыровым", - говорится в сообщении. Матвиенко также примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума "Женские инициативы: время действовать". Цель форума - привлечение внимания органов государственной власти и общественных организаций к расширению участия женщин во всех сферах общественной жизни и экономике, отметили в пресс-службе. Председатель СФ также намерена посетить Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном, а также площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест. Один из крупнейших на юге России социальных объектов возводится в рамках государственной программы "Развитие образования". -0-
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россия, грозный, валентина матвиенко, рамзан кадыров, совет федерации рф
Россия, Грозный, Валентина Матвиенко, Рамзан Кадыров, Совет Федерации РФ
Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом

Матвиенко прибыла в Чечню, где планируется встреча с главой республики Кадыровым

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Чечню с рабочим визитом, планируется встреча с главой ЧР Рамзаном Кадыровым, сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
«
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Чеченскую Республику. В ходе поездки состоится встреча спикера СФ с главой региона, Героем России Рамзаном Кадыровым", - говорится в сообщении.
Матвиенко также примет участие в пленарном заседании Всероссийского форума "Женские инициативы: время действовать". Цель форума - привлечение внимания органов государственной власти и общественных организаций к расширению участия женщин во всех сферах общественной жизни и экономике, отметили в пресс-службе.
Председатель СФ также намерена посетить Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном, а также площадку строительства общеобразовательной школы на 2500 мест. Один из крупнейших на юге России социальных объектов возводится в рамках государственной программы "Развитие образования". -0-
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РоссияГрозныйВалентина МатвиенкоРамзан КадыровСовет Федерации РФ
 
 
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