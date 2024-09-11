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США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск - РИА Новости, 11.09.2024
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13:54 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/mask-1972086834.html
США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск
США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск - РИА Новости, 11.09.2024
США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что США никогда не достигнут Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:54
2024-09-11T13:54
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что США никогда не достигнут Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В своей публикации предприниматель призвал к проведению серьезной реформы американского правительства, так как, по его словам, законы в стране ужесточаются каждый год. "Если только не произойдет серьезная реформа правительства, законы и правила будут ужесточаться с каждым годом до тех пор, пока любое великое начинание - от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах - фактически не станет незаконным... Мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит", - написал предприниматель в соцсети X. Маск добавил, что, в отличие от Харрис, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела". Ранее Маск признал, что Харрис "превзошла ожидания" многих в ходе дебатов с Трампом, при этом он высказал мнение, что Трамп всё равно лучше справится с работой на посту главы государства. Трамп в начале сентября пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, технологии, сша, марс, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа, космос - риа наука
В мире, Технологии, США, Марс, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа, Космос - РИА Наука
США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск

Маск: США никогда не достигнут Марса, если Харрис победит на выборах

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что США никогда не достигнут Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре.
В своей публикации предприниматель призвал к проведению серьезной реформы американского правительства, так как, по его словам, законы в стране ужесточаются каждый год.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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"Если только не произойдет серьезная реформа правительства, законы и правила будут ужесточаться с каждым годом до тех пор, пока любое великое начинание - от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах - фактически не станет незаконным... Мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит", - написал предприниматель в соцсети X.
Маск добавил, что, в отличие от Харрис, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".
Ранее Маск признал, что Харрис "превзошла ожидания" многих в ходе дебатов с Трампом, при этом он высказал мнение, что Трамп всё равно лучше справится с работой на посту главы государства.
Трамп в начале сентября пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В миреТехнологииСШАМарсИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Харрис и ТрампаКосмос - РИА Наука
 
 
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