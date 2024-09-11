https://ria.ru/20240911/mask-1972086834.html

США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск

США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск - РИА Новости, 11.09.2024

США не достигнут Марса при победе Харрис, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что США никогда не достигнут Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:54

2024-09-11T13:54

2024-09-11T13:54

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что США никогда не достигнут Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В своей публикации предприниматель призвал к проведению серьезной реформы американского правительства, так как, по его словам, законы в стране ужесточаются каждый год. "Если только не произойдет серьезная реформа правительства, законы и правила будут ужесточаться с каждым годом до тех пор, пока любое великое начинание - от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах - фактически не станет незаконным... Мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит", - написал предприниматель в соцсети X. Маск добавил, что, в отличие от Харрис, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела". Ранее Маск признал, что Харрис "превзошла ожидания" многих в ходе дебатов с Трампом, при этом он высказал мнение, что Трамп всё равно лучше справится с работой на посту главы государства. Трамп в начале сентября пообещал в случае победы на президентских выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, добавив, что ее возглавит Маск. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

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