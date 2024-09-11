https://ria.ru/20240911/lavrov-1972094606.html

МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК

МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК - РИА Новости, 11.09.2024

МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:32

2024-09-11T14:32

2024-09-11T14:40

россия

международный комитет красного креста (мккк)

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

санкт-петербург

мирьяна сполярич

мария захарова

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Сполярич прибывает в Россию для участия в четвертом Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября."Накануне форума Мирьяна Сполярич посетит Москву и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что в повестке переговоров широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира, а также отметила, что программа поездки Сполярич в РФ предусматривает встречи с представителями других государственных структур и с руководством Российского Красного Креста.

https://ria.ru/20240911/lavrov-1972093812.html

россия

москва

санкт-петербург

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Наталья Макарова

россия, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, санкт-петербург, мирьяна сполярич, мария захарова, российский красный крест