https://ria.ru/20240911/lavrov-1972094606.html
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК - РИА Новости, 11.09.2024
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:32
2024-09-11T14:32
2024-09-11T14:40
россия
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
санкт-петербург
мирьяна сполярич
мария захарова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Сполярич прибывает в Россию для участия в четвертом Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября."Накануне форума Мирьяна Сполярич посетит Москву и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что в повестке переговоров широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира, а также отметила, что программа поездки Сполярич в РФ предусматривает встречи с представителями других государственных структур и с руководством Российского Красного Креста.
https://ria.ru/20240911/lavrov-1972093812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК
МИД: Лавров 17 сентября встретится с президентом МККК Сполярич