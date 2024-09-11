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МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК - РИА Новости, 11.09.2024
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14:32 11.09.2024 (обновлено: 14:40 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/lavrov-1972094606.html
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК - РИА Новости, 11.09.2024
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T14:32
2024-09-11T14:40
россия
международный комитет красного креста (мккк)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
санкт-петербург
мирьяна сполярич
мария захарова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Сполярич прибывает в Россию для участия в четвертом Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября."Накануне форума Мирьяна Сполярич посетит Москву и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что в повестке переговоров широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира, а также отметила, что программа поездки Сполярич в РФ предусматривает встречи с представителями других государственных структур и с руководством Российского Красного Креста.
https://ria.ru/20240911/lavrov-1972093812.html
россия
москва
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россия, международный комитет красного креста (мккк), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, санкт-петербург, мирьяна сполярич, мария захарова, российский красный крест
Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК), Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Москва, Санкт-Петербург, Мирьяна Сполярич, Мария Захарова, Российский Красный Крест
МИД анонсировал встречу Лаврова с президентом МККК

МИД: Лавров 17 сентября встретится с президентом МККК Сполярич

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 17 сентября в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Сполярич прибывает в Россию для участия в четвертом Евразийском женском форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
«
"Накануне форума Мирьяна Сполярич посетит Москву и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сообщила Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что в повестке переговоров широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира, а также отметила, что программа поездки Сполярич в РФ предусматривает встречи с представителями других государственных структур и с руководством Российского Красного Креста.
Сергей Лаврова - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН
Вчера, 14:31
 
РоссияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСанкт-ПетербургМирьяна СполяричМария ЗахароваРоссийский Красный Крест
 
 
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