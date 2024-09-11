https://ria.ru/20240911/kvantoriumy-1972168642.html

Еще три школьных "Кванториума" открылись в Ивановской области

Еще три школьных "Кванториума" открылись в Ивановской области - РИА Новости, 11.09.2024

Еще три школьных "Кванториума" открылись в Ивановской области

На территории Ивановской области в этом году заработали еще три школьных "Кванториума" в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:41

2024-09-11T19:41

2024-09-11T19:41

ивановская область

общество

ивановская область

кванториум

кинешма

шуя

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На территории Ивановской области в этом году заработали еще три школьных "Кванториума" в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба регионального правительства."Кванториумы" открылись в школах №1 Кинешмы и №8 Шуи, а также в 6-м лицее областного центра.Образовательные пространства оснащены современным оборудованием: цифровыми лабораториями по химии, физике, экологии, образовательными наборами по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике, мехатронике и робототехнике, 3D-принтерами, гравировальными станками, а также компьютерной техникой – ноутбуками и многофункциональными устройствами.Обучать в "Кванториумах" будут физике, химии, биологии, информатике, технологии. Также в этих пространствах организуют курсы дополнительного образования по робототехнике, промышленному дизайну, IT-технологиям и другим направлениям. На оснащение каждого пространства из федерального бюджета направили по 21,1 миллиона рублей. За счет областного и муниципального бюджетов проведены ремонты помещений, приобретена мебель.Все педагоги школьных "Кваториумов" проходят обучение по программам повышения квалификации."В этом году завершается реализация национального проекта "Образование". В Ивановской области благодаря мероприятиям нацпроекта ранее уже создано три школьных "Кванториума": в 8-й школе в Кинешме, 9-й школе в Шуе и в 67-м ивановском лицее. Возможность заниматься техническим творчеством появилась у 5 тысяч школьников. В этом году такие образовательные пространства появились еще в трех школах", - рассказала член правительства Ивановской области – директор департамента образования Екатерина Ксенофонтова, ее слова приводит пресс-служба.Благодаря "Кванториумам" у школьников формируются дополнительные навыки и компетенции в естественнонаучной, математической, информационной сфере.Также в Иванове оборудован детский технопарк "Кванториум. Новатория".

ивановская область

кинешма

шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ивановская область, кванториум, кинешма, шуя