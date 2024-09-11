https://ria.ru/20240911/kupyansk-1971978988.html

Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*

Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"* - РИА Новости, 11.09.2024

Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*

На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T07:32

2024-09-11T07:32

2024-09-11T07:33

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Украинских националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что, вероятнее всего, радикалов направили на усиление на проблемных для ВСУ участках фронта.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240822/chvk-1967692267.html

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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире