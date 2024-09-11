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Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"* - РИА Новости, 11.09.2024
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*
На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:32
2024-09-11T07:32
2024-09-11T07:33
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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Украинских националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что, вероятнее всего, радикалов направили на усиление на проблемных для ВСУ участках фронта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*
Марочко: под Купянск перебрасывают все больше националистов из "Азова"