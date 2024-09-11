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Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"* - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 11.09.2024 (обновлено: 07:33 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kupyansk-1971978988.html
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"* - РИА Новости, 11.09.2024
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*
На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:32
2024-09-11T07:33
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Украинских националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что, вероятнее всего, радикалов направили на усиление на проблемных для ВСУ участках фронта.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко сообщил о переброске под Купянск националистов из "Азова"*

Марочко: под Купянск перебрасывают все больше националистов из "Азова"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 сен – РИА Новости. На линии боевого соприкосновения под Купянском растет число украинских националистов из "Азова"* (украинский нацбат "Азов"* признан террористической организацией и запрещен в РФ), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"*. Украинских националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что, вероятнее всего, радикалов направили на усиление на проблемных для ВСУ участках фронта.

* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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