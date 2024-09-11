https://ria.ru/20240911/krym-1972024848.html
Цеков сложил полномочия сенатора
Цеков сложил полномочия сенатора - РИА Новости, 11.09.2024
Цеков сложил полномочия сенатора
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T11:17
2024-09-11T11:17
2024-09-11T11:20
политика
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва."Я больше не являюсь сенатором. Вчера написал заявление", - сказал Цеков РИА Новости.Цеков подчеркнул, что избран депутатом крымского парламента нового созыва от партии "Единая Россия"."Я намерен сосредоточить свою дальнейшую деятельность на работе в государственном совете Крыма", - подчеркнул Цеков.Цеков дважды избирался сенатор от крымского парламента, начиная с 2014 года.
https://ria.ru/20240301/udary-1930427396.html
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политика, сергей цеков
Цеков сложил полномочия сенатора
Цеков сложил полномочия и намерен работать в новом созыве парламента Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва.
"Я больше не являюсь сенатором. Вчера написал заявление", - сказал Цеков РИА Новости.
Цеков подчеркнул, что избран депутатом крымского парламента нового созыва от партии "Единая Россия
".
"Я намерен сосредоточить свою дальнейшую деятельность на работе в государственном совете Крыма", - подчеркнул Цеков.
Цеков дважды избирался сенатор от крымского парламента, начиная с 2014 года.