https://ria.ru/20240911/krym-1972024848.html

Цеков сложил полномочия сенатора

Цеков сложил полномочия сенатора - РИА Новости, 11.09.2024

Цеков сложил полномочия сенатора

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T11:17

2024-09-11T11:17

2024-09-11T11:20

политика

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сообщил РИА Новости, что сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва."Я больше не являюсь сенатором. Вчера написал заявление", - сказал Цеков РИА Новости.Цеков подчеркнул, что избран депутатом крымского парламента нового созыва от партии "Единая Россия"."Я намерен сосредоточить свою дальнейшую деятельность на работе в государственном совете Крыма", - подчеркнул Цеков.Цеков дважды избирался сенатор от крымского парламента, начиная с 2014 года.

https://ria.ru/20240301/udary-1930427396.html

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2024

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политика, сергей цеков