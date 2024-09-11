https://ria.ru/20240911/kravtsov-1972100634.html

Кравцов ответил, откажутся ли российские школы от домашних заданий

Кравцов ответил, откажутся ли российские школы от домашних заданий - РИА Новости, 11.09.2024

Кравцов ответил, откажутся ли российские школы от домашних заданий

Российские школы вряд ли откажутся от домашних заданий, школьный материал необходимо закреплять, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на XI... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:57

2024-09-11T14:57

2024-09-11T15:07

общество

россия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Российские школы вряд ли откажутся от домашних заданий, школьный материал необходимо закреплять, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на XI Общероссийском родительском собрании, которое проходит в медиагруппе "Россия сегодня". Отвечая на вопрос многодетной мамы, он сообщил, что в этом учебном году по каждому предмету будет утверждено календарное планирование, в котором будет прописано, сколько времени должно быть отведено на изучение каждой темы. "Такое тематическое планирование уже сделано по истории, и наша задача такое планирование сделать по каждому предмету, - отметил Кравцов, высказав мнение, что это приведет к четкому распределению времени, которое школьники тратят на подготовку домашних заданий. - Это будет регламентировано в соответствии с СанПиНами и возрастом ребенка, будут даны соответствующие рекомендации психологов и педагогов... Вряд ли мы откажемся от домашних заданий, поскольку материал, пройденный на уроке необходимо закреплять", - заявил он. При этом Кравцов привел опыт стран, которые в свое время отказались от домашний заданий. "Ребята там просто выполняют эти задания, оставаясь в школе после уроков", - сказал министр. "Если мы хотим получать качественные знания школьников, пройденный на уроке материал необходимо закреплять дома, а следующий урок начинать с повторения пройденного", - добавил Кравцов.

https://ria.ru/20240911/trud-1972083663.html

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общество, россия, сергей кравцов, день знаний, социальный навигатор, сн_образование