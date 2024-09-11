https://ria.ru/20240911/kravtsov-1972093010.html

Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями

Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями - РИА Новости, 11.09.2024

Кравцов призвал запретить сайты с готовыми домашними заданиями

Сайты с готовыми домашними заданиями необходимо запретить, те, кто их формирует, совершают преступление, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T14:28

2024-09-11T14:28

2024-09-11T14:55

россия

сергей кравцов

образование - общество

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социальный навигатор

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сайты с готовыми домашними заданиями необходимо запретить, те, кто их формирует, совершают преступление, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Я к родителям обращаюсь - запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями… Это, я считаю, в определенной степени преступление", - сказал министр в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам Кравцова, те лица, которые формируют готовые домашние задания, зарабатывают на этом колоссальные деньги. Глава Минпросвещения РФ уточнил, что сайты с готовыми домашними заданиями по школьным учебникам считаются одним из самых популярных интернет-ресурсов.

https://ria.ru/20240911/trud-1972083663.html

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россия, сергей кравцов, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование