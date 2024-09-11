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Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 11.09.2024
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06:25 11.09.2024 (обновлено: 15:29 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kollektor-1971974212.html
Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение
Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 11.09.2024
Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Александру Киму и Никите Дубасу, фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе, указано в... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:25
2024-09-11T15:29
москва
россия
казахстан
следственный комитет россии (ск рф)
сколково
происшествия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Александру Киму и Никите Дубасу, фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Действия, на необходимость которых указывает следствие, уже совершены, так как следователь уже ознакомил обвиняемых и их защитников с заключениями экспертиз, предъявил обвинение в окончательной редакции, &lt;…&gt; а также в день судебного заседания суда первой инстанции уведомил стороны об окончании следственных действий", — указывал адвокат в своей апелляционной жалобе на продление ареста фигурантам. Киму и Дубасу вменяется часть третья статьи 238 УК России (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали. Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания — участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Еще один фигурант — директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе нее начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
https://ria.ru/20240904/migranty-1970617793.html
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москва, россия, казахстан, следственный комитет россии (ск рф), сколково, происшествия
Москва, Россия, Казахстан, Следственный комитет России (СК РФ), Сколково, Происшествия
Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение

Фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе в Москве предъявили обвинение

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Ким и Никита Дубас в суде
Александр Ким и Никита Дубас в суде - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Ким и Никита Дубас в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Александру Киму и Никите Дубасу, фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Действия, на необходимость которых указывает следствие, уже совершены, так как следователь уже ознакомил обвиняемых и их защитников с заключениями экспертиз, предъявил обвинение в окончательной редакции, <…> а также в день судебного заседания суда первой инстанции уведомил стороны об окончании следственных действий", — указывал адвокат в своей апелляционной жалобе на продление ареста фигурантам.
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Киму и Дубасу вменяется часть третья статьи 238 УК России (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали.
Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания — участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Еще один фигурант — директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе нее начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
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