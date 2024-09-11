Фигурантам дела о гибели людей в коллекторе в Москве предъявили обвинение
Фигурантам дела о гибели туристов в коллекторе в Москве предъявили обвинение
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Ким и Никита Дубас в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Ким и Никита Дубас в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Александру Киму и Никите Дубасу, фигурантам дела о гибели людей в московском коллекторе, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Действия, на необходимость которых указывает следствие, уже совершены, так как следователь уже ознакомил обвиняемых и их защитников с заключениями экспертиз, предъявил обвинение в окончательной редакции, <…> а также в день судебного заседания суда первой инстанции уведомил стороны об окончании следственных действий", — указывал адвокат в своей апелляционной жалобе на продление ареста фигурантам.
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Киму и Дубасу вменяется часть третья статьи 238 УК России (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали.
Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания — участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе нее начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.