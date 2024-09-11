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Стали известны новые детали дела о гибели туристов в коллекторе в Москве - РИА Новости, 11.09.2024
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03:23 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/kollektor-1971964306.html
Стали известны новые детали дела о гибели туристов в коллекторе в Москве
Стали известны новые детали дела о гибели туристов в коллекторе в Москве - РИА Новости, 11.09.2024
Стали известны новые детали дела о гибели туристов в коллекторе в Москве
Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас предпринимали меры для сокрытия следов... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T03:23
2024-09-11T03:23
происшествия
москва
россия
казахстан
сколково
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас предпринимали меры для сокрытия следов преступления, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Следствием учтено, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали… после совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда",- сказано в документах. Защита доводы следствия отрицает и указывает, что один из фигурантов добровольно выехал в Москву и явился к следователю для того, чтобы разобраться в произошедшем и помочь следствию, также следует из документов. Киму и Дубасу вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали. Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты. Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован. Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
https://ria.ru/20240622/kriminal-1954555861.html
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происшествия, москва, россия, казахстан, сколково, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Казахстан, Сколково, Следственный комитет России (СК РФ)
Стали известны новые детали дела о гибели туристов в коллекторе в Москве

Фигуранты дела о гибели туристов в коллекторе хотели скрыть следы преступления

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник организации "Москоллектор РЭК-1" осматривает коммуникации коллекторного комплекса
Сотрудник организации Москоллектор РЭК-1 осматривает коммуникации коллекторного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник организации "Москоллектор РЭК-1" осматривает коммуникации коллекторного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фигуранты дела о гибели восьмерых участников экскурсии в подземном коллекторе в Москве Александр Ким и Никита Дубас предпринимали меры для сокрытия следов преступления, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Следствием учтено, что основания для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время не изменились и не отпали… после совершения преступления предприняты меры по сокрытию следов преступления, в связи с чем по-прежнему имеются основания полагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия и суда",- сказано в документах.
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Защита доводы следствия отрицает и указывает, что один из фигурантов добровольно выехал в Москву и явился к следователю для того, чтобы разобраться в произошедшем и помочь следствию, также следует из документов.
Киму и Дубасу вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).
Гражданин Казахстана, глава IT-компании "Спутник" Александр Ким и руководитель турфирмы Никита Дубас были арестованы в конце августа прошлого года. Вину они не признали.
Защита Кима настаивала, что он, как айтишник, создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях. Сам Ким говорил в суде, что его компания - участник "Сколково", не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты.
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Ещё один фигурант - директор компании "Авангард" Александр Лазовский, по данным СК, улетел в ОАЭ, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Согласно данным следствия, 20 августа прошлого года гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли, включая экскурсовода.
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