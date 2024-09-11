https://ria.ru/20240911/kharris-1972054741.html

Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов

Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов - РИА Новости, 11.09.2024

Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов

Кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек во время дебатов с оппонентом от РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:40

2024-09-11T12:40

2024-09-11T12:41

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек во время дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. С подобным утверждением выступил в своем аккаунте в X американский диджей Джонни Кинг. Он сопроводил пост изображением соответствующего прибора и фотографией Харрис с похожей на него сережкой. "Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками", - написал Кинг. По его мнению, именно поэтому Харрис в ходе дебатов постоянно делала заметки, хотя, как утверждает Кинг, заранее обговаривалось, что кандидаты этим заниматься не будут. Представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали подобные утверждения. Пост Кинга широко распространился в социальной сети и вызвал обсуждения среди пользователей. Одна из них написала, что какие-то куски выступления Харрис "определенно звучали так, будто она либо читала, либо декламировала". Другой пользователь счел, что "это объясняет многое". Некоторые стали задаваться вопросом, не противоречат ли действия Харрис правилам дебатов. При этом нашлись и сторонники вице-президента, которые уверены, что ее сережки не похожи на наушники на фото. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/kharris-1971968578.html

https://ria.ru/20240911/debaty-1971995900.html

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в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024