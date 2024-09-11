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Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов - РИА Новости, 11.09.2024
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12:40 11.09.2024 (обновлено: 12:41 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kharris-1972054741.html
Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов
Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов - РИА Новости, 11.09.2024
Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов
Кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек во время дебатов с оппонентом от РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T12:40
2024-09-11T12:41
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек во время дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. С подобным утверждением выступил в своем аккаунте в X американский диджей Джонни Кинг. Он сопроводил пост изображением соответствующего прибора и фотографией Харрис с похожей на него сережкой. "Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками", - написал Кинг. По его мнению, именно поэтому Харрис в ходе дебатов постоянно делала заметки, хотя, как утверждает Кинг, заранее обговаривалось, что кандидаты этим заниматься не будут. Представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали подобные утверждения. Пост Кинга широко распространился в социальной сети и вызвал обсуждения среди пользователей. Одна из них написала, что какие-то куски выступления Харрис "определенно звучали так, будто она либо читала, либо декламировала". Другой пользователь счел, что "это объясняет многое". Некоторые стали задаваться вопросом, не противоречат ли действия Харрис правилам дебатов. При этом нашлись и сторонники вице-президента, которые уверены, что ее сережки не похожи на наушники на фото. Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/kharris-1971968578.html
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в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников во время дебатов

Американский диджей обвинил Харрис в использовании наушников под видом сережек

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов, вице-президента Камалу Харрис заподозрили в использовании наушников под видом сережек во время дебатов с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. С подобным утверждением выступил в своем аккаунте в X американский диджей Джонни Кинг.
Он сопроводил пост изображением соответствующего прибора и фотографией Харрис с похожей на него сережкой.
© @JonnieKing/XСкрин публикации Джонни Кинга
Скрин публикации Джонни Кинга - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© @JonnieKing/X
Скрин публикации Джонни Кинга
"Сегодня ночью в ходе теледебатов с Дональдом Трампом Камала Харрис была с сережками Nova H1 Audio, которые являются беспроводными наушниками", - написал Кинг.
По его мнению, именно поэтому Харрис в ходе дебатов постоянно делала заметки, хотя, как утверждает Кинг, заранее обговаривалось, что кандидаты этим заниматься не будут.
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Представители предвыборной кампании Харрис пока не комментировали подобные утверждения.
Пост Кинга широко распространился в социальной сети и вызвал обсуждения среди пользователей. Одна из них написала, что какие-то куски выступления Харрис "определенно звучали так, будто она либо читала, либо декламировала". Другой пользователь счел, что "это объясняет многое". Некоторые стали задаваться вопросом, не противоречат ли действия Харрис правилам дебатов. При этом нашлись и сторонники вице-президента, которые уверены, что ее сережки не похожи на наушники на фото.
Во вторник Трамп и Харрис провели первые предвыборные дебаты. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В миреТехнологииСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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