Байден назвал Харрис лучшим выбором для США
Байден: Харрис доказала, что она лучший выбор для США
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии вице-президент Камала Харрис "доказала", что она "лучший выбор". Об этом он написал в X.
Предвыборные дебаты Харрис и экс-президента США Дональда Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом.
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"Америка сегодня вечером увидела лидера, с которым я горжусь работать вместе три с половиной года... Вице-президент Харрис доказала, что она лучший выбор, чтобы вести нашу страну вперед", - написал Байден.
Трамп же, подводя итоги теледебатам с Харрис, назвал их "лучшими" за всю его политическую карьеру. Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу".
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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