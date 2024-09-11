https://ria.ru/20240911/kharris-1971983651.html

Байден назвал Харрис лучшим выбором для США

Байден назвал Харрис лучшим выбором для США - РИА Новости, 11.09.2024

Байден назвал Харрис лучшим выбором для США

Президент США Джо Байден утверждает, что кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии вице-президент Камала Харрис "доказала", что она "лучший... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T08:40

2024-09-11T08:40

2024-09-11T08:41

в мире

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камала харрис

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дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии вице-президент Камала Харрис "доказала", что она "лучший выбор". Об этом он написал в X. Предвыборные дебаты Харрис и экс-президента США Дональда Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом. "Америка сегодня вечером увидела лидера, с которым я горжусь работать вместе три с половиной года... Вице-президент Харрис доказала, что она лучший выбор, чтобы вести нашу страну вперед", - написал Байден.Трамп же, подводя итоги теледебатам с Харрис, назвал их "лучшими" за всю его политическую карьеру. Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу". Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://radiosputnik.ru/20240911/debaty-1971980859.html

https://ria.ru/20240911/kharris-1971983255.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024