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Байден назвал Харрис лучшим выбором для США - РИА Новости, 11.09.2024
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08:40 11.09.2024 (обновлено: 08:41 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kharris-1971983651.html
Байден назвал Харрис лучшим выбором для США
Байден назвал Харрис лучшим выбором для США - РИА Новости, 11.09.2024
Байден назвал Харрис лучшим выбором для США
Президент США Джо Байден утверждает, что кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии вице-президент Камала Харрис "доказала", что она "лучший... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T08:40
2024-09-11T08:41
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии вице-президент Камала Харрис "доказала", что она "лучший выбор". Об этом он написал в X. Предвыборные дебаты Харрис и экс-президента США Дональда Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом. "Америка сегодня вечером увидела лидера, с которым я горжусь работать вместе три с половиной года... Вице-президент Харрис доказала, что она лучший выбор, чтобы вести нашу страну вперед", - написал Байден.Трамп же, подводя итоги теледебатам с Харрис, назвал их "лучшими" за всю его политическую карьеру. Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу". Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://radiosputnik.ru/20240911/debaty-1971980859.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден назвал Харрис лучшим выбором для США

Байден: Харрис доказала, что она лучший выбор для США

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден утверждает, что кандидат на предстоящих выборах от Демократической партии вице-президент Камала Харрис "доказала", что она "лучший выбор". Об этом он написал в X.
Предвыборные дебаты Харрис и экс-президента США Дональда Трампа прошли на площадке телеканала ABC. Кандидат на пост президента от демократов уже дала понять, что готова к проведению следующего раунда дискуссии со своим политическим оппонентом.
Бывший президент США Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис перед предвыборными дебатами - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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"Америка сегодня вечером увидела лидера, с которым я горжусь работать вместе три с половиной года... Вице-президент Харрис доказала, что она лучший выбор, чтобы вести нашу страну вперед", - написал Байден.
Трамп же, подводя итоги теледебатам с Харрис, назвал их "лучшими" за всю его политическую карьеру. Политик добавил, что, по мнению других людей, его публичное выступление этим вечером ознаменовало собой "большую победу".
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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В миреСШАКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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