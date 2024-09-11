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"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 11.09.2024 (обновлено: 13:41 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html
"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины
"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины - РИА Новости, 11.09.2024
"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харррис должна беспокоиться не о границах Украины, а о наплыве нелегальных мигрантов РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T06:19
2024-09-11T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
камала харрис
выборы президента сша — 2024
лорен боберт
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харррис должна беспокоиться не о границах Украины, а о наплыве нелегальных мигрантов на границы США, такое мнение выразила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт в социальной сети X.Политик прокомментировала выступление Харрис на дебатах против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Вице-президент безосновательно обвинила Россию в стремлении изменить границы Украины и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева."Камала беспокоится о границе Украины больше, чем о нашей. Отвратительная позиция действующего вице-президента", — написала она.Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа.Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих в ноябре президентских выборов. Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике со стороны оппонентов из-за рекордного числа незаконных пересечений южной границы США в последние три года. При этом избиратели, согласно опросам, также недовольны тем, как его администрация решает кризис на границе.
https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html
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в мире, сша, украина, россия, камала харрис, выборы президента сша — 2024, лорен боберт, предвыборные дебаты харрис и трампа
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Лорен Боберт, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины

Конгрессвумен Боберт: Харрис должна думать о границах США, а не Украины

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харррис должна беспокоиться не о границах Украины, а о наплыве нелегальных мигрантов на границы США, такое мнение выразила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт в социальной сети X.
Политик прокомментировала выступление Харрис на дебатах против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Вице-президент безосновательно обвинила Россию в стремлении изменить границы Украины и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева.
Президентские дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Трамп и Харрис в ходе дебатов по меньшей мере 12 раз упомянули Путина
Вчера, 06:10
"Камала беспокоится о границе Украины больше, чем о нашей. Отвратительная позиция действующего вице-президента", — написала она.
Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа.
Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих в ноябре президентских выборов. Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике со стороны оппонентов из-за рекордного числа незаконных пересечений южной границы США в последние три года. При этом избиратели, согласно опросам, также недовольны тем, как его администрация решает кризис на границе.
Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Украина и "поддержка" со стороны Путина. Трамп и Харрис провели дебаты
Вчера, 05:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Лорен БобертПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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