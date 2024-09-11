https://ria.ru/20240911/kharris-1971973872.html

"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины

"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины - РИА Новости, 11.09.2024

"Отвратительно". В конгрессе ужаснулись заявлению Харрис о границах Украины

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харррис должна беспокоиться не о границах Украины, а о наплыве нелегальных мигрантов РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T06:19

2024-09-11T06:19

2024-09-11T13:41

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харррис должна беспокоиться не о границах Украины, а о наплыве нелегальных мигрантов на границы США, такое мнение выразила конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт в социальной сети X.Политик прокомментировала выступление Харрис на дебатах против кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Вице-президент безосновательно обвинила Россию в стремлении изменить границы Украины и подчеркнула особую роль США в военной поддержке Киева."Камала беспокоится о границе Украины больше, чем о нашей. Отвратительная позиция действующего вице-президента", — написала она.Дебаты Трампа и Харрис прошли в среду на площадке телеканала ABC. Кандидаты обсудили широкий круг тем во внутренней и внешней политике США, включая экономику, запрет на аборты, нелегальную миграцию, а также конфликты на Украине и в секторе Газа.Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из краеугольных камней предстоящих в ноябре президентских выборов. Президент США Джо Байден регулярно подвергается критике со стороны оппонентов из-за рекордного числа незаконных пересечений южной границы США в последние три года. При этом избиратели, согласно опросам, также недовольны тем, как его администрация решает кризис на границе.

https://ria.ru/20240911/debaty-1971973407.html

https://ria.ru/20240911/debaty_final-1971972323.html

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