https://ria.ru/20240911/izobretenie-1972047572.html

Сибирские ученые разработали композит, упрочняющий полиэтиленовые трубы

Сибирские ученые разработали композит, упрочняющий полиэтиленовые трубы - РИА Новости, 11.09.2024

Сибирские ученые разработали композит, упрочняющий полиэтиленовые трубы

Ученые из Института катализа Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Института проблем нефти и газа СО РАН (Якутия) запатентовали композиционный... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:22

2024-09-11T12:22

2024-09-11T12:22

технологии

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Ученые из Института катализа Сибирского отделения РАН совместно с коллегами из Института проблем нефти и газа СО РАН (Якутия) запатентовали композиционный материал, очень малое количество которого делает полиэтиленовую трубу в 1,5 раза более устойчивой к износу, сообщает ИК СО РАН в среду. В научном институте пояснили, что полимеры как материал для производства труб, к примеру, для систем водоотведения и канализации, показывают более высокие качественные характеристики, чем сталь, которая более уязвима перед абразивными средами. Чтобы повысить прочность полимеров, используют углеродные наноматериалы. "Специалисты запатентовали композиционный материал на основе трубного полиэтилена с добавлением углеродных нановолокон, устойчивый к истиранию. Для получения нановолокон методом пиролиза углеводородов в ИК СО РАН разработали катализаторы на основе никеля и меди", - говорится в сообщении. Преимущества полученных нановолокон в том, что для усиления стойкости полиэтилена к износу необходима очень малая их добавка в общий состав продукта. При их введении можно сделать трубы гораздо более устойчивыми к износу и значительно продлить срок эксплуатации. "Для достижения необходимого эффекта в состав композита вводится менее 1% углеродных нановолокон от массы конечного продукта. В итоге удается добиться снижения абразивного износа полиэтилена в 1,5 раза", - отмечает младший научный сотрудник Института катализа СО РАН Софья Афонникова. Нановолокна получают разными способами, но в промышленных масштабах перспективен метод пиролиза метана — с его помощью производят так называемый бирюзовый водород, а нановолокна становятся вторым крупнотоннажным продуктом. При этом методе ожидаемый объем производства углеродных нановолокон будет достаточно велик, в связи ученые думают о наиболее перспективных областях применения этого материала.

https://ria.ru/20240716/biotoplivo-1959924746.html

https://ria.ru/20240327/keks-1936136109.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, российская академия наук