https://ria.ru/20240911/harris-1972106643.html

В штабе Харрис не ответили, примет ли она участие в новых дебатах

В штабе Харрис не ответили, примет ли она участие в новых дебатах - РИА Новости, 11.09.2024

В штабе Харрис не ответили, примет ли она участие в новых дебатах

В предвыборном штабе кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис ушли от ответа на вопрос, примет ли она участие в дебатах с бывшим американским... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T15:24

2024-09-11T15:24

2024-09-11T15:24

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камала харрис

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предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В предвыборном штабе кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис ушли от ответа на вопрос, примет ли она участие в дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в конце сентября. Об этом сообщил телеканал CNN.Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявлял, что проведет с Харрис три раунда теледебатов, один из которых должен состояться 25 сентября на телеканале NBC. Предвыборный штаб Харрис после дебатов на телеканале ABC 10 сентября заявил, что она готова провести второй раунд в октябре. "Я думаю, что обоим штабам придется согласовать дату, но я думаю, что вице-президент (Харрис) готова к дебатам в октябре", - заявил телеканалу CNN замруководителя штаба Харрис Квентин Фалкс. Когда Фалкса попросили уточнить, открыта ли вице-президент к еще одним дебатам в сентябре, он повторил, что штабам придется договориться о дате их проведения.

https://ria.ru/20240911/shtab-1972101658.html

https://ria.ru/20240911/debaty-1972074068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, nbc, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа