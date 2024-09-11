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Харрис признала лабораторное происхождение коронавируса, считает Кеннеди - РИА Новости, 11.09.2024
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15:06 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/harris-1972103608.html
Харрис признала лабораторное происхождение коронавируса, считает Кеннеди
Харрис признала лабораторное происхождение коронавируса, считает Кеннеди - РИА Новости, 11.09.2024
Харрис признала лабораторное происхождение коронавируса, считает Кеннеди
Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предположил на своей странице в соцсети X, что кандидат на выборах главы государства от... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T15:06
2024-09-11T15:06
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предположил на своей странице в соцсети X, что кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Камала Харрис признала в ходе недавних дебатов "лабораторное происхождение" коронавируса. Харрис на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом утверждала. что председатель КНР Си Цзиньпин несет ответственность за "непредоставление прозрачных данных о происхождении COVID". "Звучит так, будто вице-президент Харрис только что признала, что вирус, вызывающий COVID, - лабораторного происхождения. Это была одна из "теорий заговора", которую администрация Байдена и Харрис подвергала цензуре в интернете", - написал Кеннеди. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент США Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952090110.html
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в мире, сша, китай, ухань, камала харрис, дональд трамп, роберт кеннеди, воз, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, США, Китай, Ухань, Камала Харрис, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, ВОЗ, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Харрис признала лабораторное происхождение коронавируса, считает Кеннеди

Кеннеди-младший: Харрис признала лабораторное происхождение коронавируса

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предположил на своей странице в соцсети X, что кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Камала Харрис признала в ходе недавних дебатов "лабораторное происхождение" коронавируса.
Харрис на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом утверждала. что председатель КНР Си Цзиньпин несет ответственность за "непредоставление прозрачных данных о происхождении COVID".
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"Звучит так, будто вице-президент Харрис только что признала, что вирус, вызывающий COVID, - лабораторного происхождения. Это была одна из "теорий заговора", которую администрация Байдена и Харрис подвергала цензуре в интернете", - написал Кеннеди.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент США Дональд Трамп.
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В миреСШАКитайУханьКамала ХаррисДональд ТрампРоберт КеннедиВОЗПредвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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