Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/gosduma-1972191499.html
Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО
Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО - РИА Новости, 11.09.2024
Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО
Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации, сейчас вырабатываются новые решения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:50
2024-09-11T23:50
специальная военная операция на украине
общество
москва
санкт-петербург
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации, сейчас вырабатываются новые решения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "За все время с начала специальной военной операции создана единая система оказания социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям. Принято 112 федеральных законов. И знаете, мы сейчас, кроме того, что вырабатываем новые решения, готовимся к их рассмотрению, анализируем ранее принятые", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Володин напомнил, что также был принят закон о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции и их детей. "В прошлом году 9400 ребятишек, детей, самих участников специальной военной операции поступили на бюджетные места наших вузов, причем самых престижных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В этом году порядка 15 тысяч ребят поступило в высшее учебное заведение", - добавил спикер ГД. Он отметил, что, по словам ректоров вузов, дети участников специальной операции, не говоря о самих участниках СВО, хорошо учатся, ответственно относятся к этому, а многие из них стали старостами групп. "Мы со своей стороны всё сделаем для того, чтобы те, кто сегодня воюет, знали: их дети окружены заботой, у них есть возможность поступить в ведущие вузы страны. Такие решения надо обязательно и поддерживать, и делать всё для того, чтобы их было как можно больше, в разных, причем, сферах", - заключил Володин.
https://ria.ru/20240717/svo-1960271199.html
https://ria.ru/20240517/popravka-1946728518.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО

Володин: ГД приняла 112 законов для поддержки участников СВО и готовит новые

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации, сейчас вырабатываются новые решения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"За все время с начала специальной военной операции создана единая система оказания социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям. Принято 112 федеральных законов. И знаете, мы сейчас, кроме того, что вырабатываем новые решения, готовимся к их рассмотрению, анализируем ранее принятые", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Минобороны предложило выдавать справку об участии в СВО
17 июля, 15:48
Володин напомнил, что также был принят закон о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции и их детей.
"В прошлом году 9400 ребятишек, детей, самих участников специальной военной операции поступили на бюджетные места наших вузов, причем самых престижных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В этом году порядка 15 тысяч ребят поступило в высшее учебное заведение", - добавил спикер ГД.
Он отметил, что, по словам ректоров вузов, дети участников специальной операции, не говоря о самих участниках СВО, хорошо учатся, ответственно относятся к этому, а многие из них стали старостами групп.
"Мы со своей стороны всё сделаем для того, чтобы те, кто сегодня воюет, знали: их дети окружены заботой, у них есть возможность поступить в ведущие вузы страны. Такие решения надо обязательно и поддерживать, и делать всё для того, чтобы их было как можно больше, в разных, причем, сферах", - заключил Володин.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В Госдуме предложили увеличить срок выплаты при гибели кормильца на СВО
17 мая, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваСанкт-ПетербургВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала