https://ria.ru/20240911/gosduma-1972191499.html

Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО

Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО - РИА Новости, 11.09.2024

Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников СВО

Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации, сейчас вырабатываются новые решения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:50

2024-09-11T23:50

2024-09-11T23:50

специальная военная операция на украине

общество

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вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Госдума приняла 112 федеральных законов для поддержки участников спецоперации, сейчас вырабатываются новые решения, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "За все время с начала специальной военной операции создана единая система оказания социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям. Принято 112 федеральных законов. И знаете, мы сейчас, кроме того, что вырабатываем новые решения, готовимся к их рассмотрению, анализируем ранее принятые", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Володин напомнил, что также был принят закон о льготном поступлении в вузы участников специальной военной операции и их детей. "В прошлом году 9400 ребятишек, детей, самих участников специальной военной операции поступили на бюджетные места наших вузов, причем самых престижных вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В этом году порядка 15 тысяч ребят поступило в высшее учебное заведение", - добавил спикер ГД. Он отметил, что, по словам ректоров вузов, дети участников специальной операции, не говоря о самих участниках СВО, хорошо учатся, ответственно относятся к этому, а многие из них стали старостами групп. "Мы со своей стороны всё сделаем для того, чтобы те, кто сегодня воюет, знали: их дети окружены заботой, у них есть возможность поступить в ведущие вузы страны. Такие решения надо обязательно и поддерживать, и делать всё для того, чтобы их было как можно больше, в разных, причем, сферах", - заключил Володин.

https://ria.ru/20240717/svo-1960271199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, санкт-петербург, вячеслав володин, госдума рф