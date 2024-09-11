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"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:41 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ft-1972180899.html
"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину - РИА Новости, 11.09.2024
"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину
Великобритания отправляла Киеву устаревшую, подлежащую списанию технику и обмундирование, чтобы сэкономить на утилизации, сообщает Financial Times. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:41
2024-09-11T21:41
в мире
киев
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россия
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Великобритания отправляла Киеву устаревшую, подлежащую списанию технику и обмундирование, чтобы сэкономить на утилизации, сообщает Financial Times."Министерство обороны отдавало приоритет военному снаряжению, которое зачастую подлежало утилизации или замене, поскольку оно могло иметь непосредственную военную ценность для Украины, но при этом его отправка Киеву также сокращала затраты и расходы, связанные с утилизацией", — говорится в материале.Издание также побеседовало с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию."Из-за украинского конфликта оказалось, что у нас дефицит военных запасов. Но это даже хорошо, что мы избавились от старого оборудования и теперь можем заменить его новым", — приводит его слова Financial Times.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240911/bouz-1972103444.html
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В мире, Киев, Украина, Россия, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину

FT: Британия отправляла Украине списанную технику, чтобы сэкономить

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен РИА Новости. Великобритания отправляла Киеву устаревшую, подлежащую списанию технику и обмундирование, чтобы сэкономить на утилизации, сообщает Financial Times.
"Министерство обороны отдавало приоритет военному снаряжению, которое зачастую подлежало утилизации или замене, поскольку оно могло иметь непосредственную военную ценность для Украины, но при этом его отправка Киеву также сокращала затраты и расходы, связанные с утилизацией", — говорится в материале.
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Издание также побеседовало с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию.
"Из-за украинского конфликта оказалось, что у нас дефицит военных запасов. Но это даже хорошо, что мы избавились от старого оборудования и теперь можем заменить его новым", — приводит его слова Financial Times.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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