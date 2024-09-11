https://ria.ru/20240911/ft-1972180899.html

"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину

"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину - РИА Новости, 11.09.2024

"Сэкономили". СМИ раскрыли, как Британия обхитрила Украину

Великобритания отправляла Киеву устаревшую, подлежащую списанию технику и обмундирование, чтобы сэкономить на утилизации, сообщает Financial Times. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T21:41

2024-09-11T21:41

2024-09-11T21:41

в мире

киев

украина

россия

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830446099_0:127:2400:1477_1920x0_80_0_0_17d01eb4be5d22b00dfaa36a36302ce9.jpg

МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. Великобритания отправляла Киеву устаревшую, подлежащую списанию технику и обмундирование, чтобы сэкономить на утилизации, сообщает Financial Times."Министерство обороны отдавало приоритет военному снаряжению, которое зачастую подлежало утилизации или замене, поскольку оно могло иметь непосредственную военную ценность для Украины, но при этом его отправка Киеву также сокращала затраты и расходы, связанные с утилизацией", — говорится в материале.Издание также побеседовало с анонимным представителем Министерства обороны, который подтвердил эту информацию."Из-за украинского конфликта оказалось, что у нас дефицит военных запасов. Но это даже хорошо, что мы избавились от старого оборудования и теперь можем заменить его новым", — приводит его слова Financial Times.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240911/bouz-1972103444.html

https://ria.ru/20240911/kerten-1972148688.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, нато