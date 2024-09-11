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В Ленобласти на образовательном форуме изучили тактику боевых действий
В Ленобласти на образовательном форуме изучили тактику боевых действий - РИА Новости, 11.09.2024
В Ленобласти на образовательном форуме изучили тактику боевых действий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Тактику боевых действий изучили на площадке молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T20:47
2024-09-11T20:47
2024-09-11T20:47
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александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Тактику боевых действий изучили на площадке молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога", который подходит в Ленинградской области, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. "На площадке Военной академии материально-технического обеспечения в Лужском районе руководители и молодежные делегации регионов СЗФО в ходе форума "Ладога" оценили, как меняется тактика боевых действий", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Ленобласти хорошо знакомы с прогрессивными военными наработками, которые доказали эффективность на фронте, благодаря работе фонда "Ленинградский рубеж". Среди них: гусеничные беспилотные доставщики боеприпасов и эвакуаторы раненых, системы обнаружения и подавления БПЛА. "Отметил, что сами дроны становятся доступнее и по объемам поставок", - подчеркнул губернатор. Молодежный образовательный форум "Ладога" проходит с 9 по 15 сентября в городе Луга в Ленинградской области на базе оздоровительного объединения "Зеленый бор". Как сообщали организаторы, мероприятие разделено на несколько тематических площадок и мастерских. Среди них: историко-патриотическая площадка "Помним", площадка по сохранению семейных ценностей "Любим" и по сохранению межнационального согласия и идентичности "Уважаем", а также площадка семейного добровольчества "Помогаем", мастерские "Вдохновляем" и "Создаем".
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россия, ленинградская область, александр дрозденко, сзфо
Ленинградская область , Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, СЗФО
В Ленобласти на образовательном форуме изучили тактику боевых действий
В Ленобласти на образовательном форуме СЗФО изучили тактику боевых действий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Тактику боевых действий изучили на площадке молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа "Ладога", который подходит в Ленинградской области, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
"На площадке Военной академии материально-технического обеспечения в Лужском районе руководители и молодежные делегации регионов СЗФО в ходе форума "Ладога" оценили, как меняется тактика боевых действий", - сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Ленобласти хорошо знакомы с прогрессивными военными наработками, которые доказали эффективность на фронте, благодаря работе фонда "Ленинградский рубеж". Среди них: гусеничные беспилотные доставщики боеприпасов и эвакуаторы раненых, системы обнаружения и подавления БПЛА.
"Отметил, что сами дроны становятся доступнее и по объемам поставок", - подчеркнул губернатор.
Молодежный образовательный форум "Ладога" проходит с 9 по 15 сентября в городе Луга в Ленинградской области на базе оздоровительного объединения "Зеленый бор". Как сообщали организаторы, мероприятие разделено на несколько тематических площадок и мастерских. Среди них: историко-патриотическая площадка "Помним", площадка по сохранению семейных ценностей "Любим" и по сохранению межнационального согласия и идентичности "Уважаем", а также площадка семейного добровольчества "Помогаем", мастерские "Вдохновляем" и "Создаем".