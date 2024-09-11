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В Белгороде стартовал Первый юридический форум - РИА Новости, 11.09.2024
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17:25 11.09.2024 (обновлено: 17:58 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/forum-1972138804.html
В Белгороде стартовал Первый юридический форум
В Белгороде стартовал Первый юридический форум - РИА Новости, 11.09.2024
В Белгороде стартовал Первый юридический форум
Первый Белгородский юридический форум, который объединил более 1000 участников, стартовал в Белгородском государственном университете, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:25
2024-09-11T17:58
общество
белгород
россия
белгородский государственный университет
евгений карловский
форум
белгородская область
российская академия наук
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Первый Белгородский юридический форум, который объединил более 1000 участников, стартовал в Белгородском государственном университете, сообщили в пресс-службе вуза.По словам организаторов, порядка 70 ведущих правоведов России совместно с иностранными коллегами выступят на тематических конференциях и обсудят вопросы кризисных явлений в праве и судебной деятельности, а также взаимодействие органов власти, представителей юридической науки и сектора реальной экономики в современной геополитической обстановке.Кроме того, эксперты расскажут о нравственных императивах в праве, образовании, науке и культуре, развитии энергетического права, а также симбиозе права и генетических технологий."Белгородская область, являющаяся, по сути, форпостом России, послужит хорошей платформой для дискуссий и популяризации нравственных императивов среди молодежи. Уверена, что форум станет важным для всего юридического сообщества страны", – приводятся в сообщении слова ректора БелГУ Евгении Карловской.Она добавила, что в форуме принимает участие 1048 человек из 58 регионов Российской Федерации, а также представители из 8 зарубежных стран.Одними из ключевых тем мероприятия станут проблемы модернизации судебной власти и цифровизации судопроизводства, рассказали в университете."Считаю очень значимым проведение круглого стола на эту тему в рамках мероприятия, участниками которого являются ведущие правоведы и лучшие практикующие юристы. Открытая дискуссия поможет выработать новые подходы и практические рекомендации в решении задач по внедрению цифровых технологий в судах согласно реальным потребностям и изученному опыту", – цитирует пресс-служба слова председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова.Организаторы обещают насыщенную программу: на разных площадках города и области одновременно пройдут пять научно-практических конференций и более десяти круглых столов.Мероприятие подготовлено Белгородским государственным университетом совместно с вузами-партнерами и Институтом государства и права РАН при поддержке Правительства Белгородской области.
https://radiosputnik.ru/20240704/lzheyuristy-1957475615.html
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общество, белгород, россия, белгородский государственный университет, евгений карловский, форум, белгородская область, российская академия наук, юристы
Общество, Белгород, Россия, Белгородский государственный университет, Евгений Карловский, Форум, Белгородская область, Российская академия наук, Юристы

В Белгороде стартовал Первый юридический форум

© Фото : пресс-служба НИУ "БелГУВстреча с писателями
Встреча с писателями - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : пресс-служба НИУ "БелГУ
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Первый Белгородский юридический форум, который объединил более 1000 участников, стартовал в Белгородском государственном университете, сообщили в пресс-службе вуза.
По словам организаторов, порядка 70 ведущих правоведов России совместно с иностранными коллегами выступят на тематических конференциях и обсудят вопросы кризисных явлений в праве и судебной деятельности, а также взаимодействие органов власти, представителей юридической науки и сектора реальной экономики в современной геополитической обстановке.
Кроме того, эксперты расскажут о нравственных императивах в праве, образовании, науке и культуре, развитии энергетического права, а также симбиозе права и генетических технологий.
«
"Белгородская область, являющаяся, по сути, форпостом России, послужит хорошей платформой для дискуссий и популяризации нравственных императивов среди молодежи. Уверена, что форум станет важным для всего юридического сообщества страны", – приводятся в сообщении слова ректора БелГУ Евгении Карловской.
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Она добавила, что в форуме принимает участие 1048 человек из 58 регионов Российской Федерации, а также представители из 8 зарубежных стран.
Одними из ключевых тем мероприятия станут проблемы модернизации судебной власти и цифровизации судопроизводства, рассказали в университете.
«
"Считаю очень значимым проведение круглого стола на эту тему в рамках мероприятия, участниками которого являются ведущие правоведы и лучшие практикующие юристы. Открытая дискуссия поможет выработать новые подходы и практические рекомендации в решении задач по внедрению цифровых технологий в судах согласно реальным потребностям и изученному опыту", – цитирует пресс-служба слова председателя Краснодарского краевого суда Алексея Шипилова.
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Организаторы обещают насыщенную программу: на разных площадках города и области одновременно пройдут пять научно-практических конференций и более десяти круглых столов.
Мероприятие подготовлено Белгородским государственным университетом совместно с вузами-партнерами и Институтом государства и права РАН при поддержке Правительства Белгородской области.
 
ОбществоБелгородРоссияБелгородский государственный университетЕвгений КарловскийФорумБелгородская областьРоссийская академия наукЮристы
 
 
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