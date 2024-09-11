https://ria.ru/20240911/forum-1972123077.html

Женщин-экспортеров поздравят на IV Евразийском женском форуме

Женщин-экспортеров поздравят на IV Евразийском женском форуме - РИА Новости, 11.09.2024

Женщин-экспортеров поздравят на IV Евразийском женском форуме

Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:39

2024-09-11T16:39

2024-09-11T16:39

экономика

санкт-петербург

вероника никишина

галина карелова

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

женщины

экспорт

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), который будет проходить в Санкт-Петербурге, отметят грамотами Совета форума, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Торжественная церемония призвана подчеркнуть важность женского предпринимательства в современном бизнесе. В этом году в номинации "Лучшая женщина-экспортер" приняли участие представительницы 200 компаний из всех федеральных округов страны. Это свидетельствует о растущем влиянии женщин в сфере экспорта и их значительном вкладе в развитие экономики страны", - говорится в сообщении."Достижения женщин-экспортеров вдохновляют и показывают, что с правильной поддержкой, упорством и профессионализмом можно добиться значительных результатов на международной арене. Мы гордимся тем, что благодаря Премии “Экспортер года” можем поддерживать и отмечать успехи женщин в бизнесе на Евразийском женском форуме", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Активность участия компаний, возглавляемых женщинами, в конкурсе, рост экспорта - все это говорит об авторитете премии “Экспортер года”. Поздравляю его победителей с престижной наградой. Надеюсь, что IV Евразийский женский форум будет содействовать развитию новых международных связей, откроет перед нашими женщинами-экспортерами новые перспективы и даст хороший импульс для дальнейшего продвижения российских товаров на зарубежные рынки", - в свою очередь сказала председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.Всего за победу в 20 номинациях в этом году в "Экспортере года" борются почти 2 тысячи компаний, из которых 86% заявок поступило от малого и среднего предпринимательства.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, направлена на поощрение организаций и индивидуальных предпринимателей, добившихся выдающихся успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной собственности. Конкурс является символом государственного признания вклада экспортеров в укрепление национальной экономики и продвижение российской конкурентоспособной продукции на международном рынке.Определение победителей проходит в два этапа. Сначала определяются лучшие экспортеры в каждом из восьми федеральных округов. Затем, из числа победителей окружных этапов, выбирают лучших экспортеров страны.Победителей федерального этапа наградят уже в Москве на международном форуме "Сделано в России", который пройдет 14 октября. Регистрация на форум доступна на официальном сайте.

https://ria.ru/20240911/podderzhka-1972002696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, санкт-петербург, вероника никишина, галина карелова, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), женщины, экспорт