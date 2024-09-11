https://ria.ru/20240911/forum-1972123077.html
Женщин-экспортеров поздравят на IV Евразийском женском форуме
Женщин-экспортеров поздравят на IV Евразийском женском форуме - РИА Новости, 11.09.2024
Женщин-экспортеров поздравят на IV Евразийском женском форуме
Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:39
2024-09-11T16:39
2024-09-11T16:39
экономика
санкт-петербург
вероника никишина
галина карелова
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
женщины
экспорт
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), который будет проходить в Санкт-Петербурге, отметят грамотами Совета форума, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Торжественная церемония призвана подчеркнуть важность женского предпринимательства в современном бизнесе. В этом году в номинации "Лучшая женщина-экспортер" приняли участие представительницы 200 компаний из всех федеральных округов страны. Это свидетельствует о растущем влиянии женщин в сфере экспорта и их значительном вкладе в развитие экономики страны", - говорится в сообщении."Достижения женщин-экспортеров вдохновляют и показывают, что с правильной поддержкой, упорством и профессионализмом можно добиться значительных результатов на международной арене. Мы гордимся тем, что благодаря Премии “Экспортер года” можем поддерживать и отмечать успехи женщин в бизнесе на Евразийском женском форуме", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Активность участия компаний, возглавляемых женщинами, в конкурсе, рост экспорта - все это говорит об авторитете премии “Экспортер года”. Поздравляю его победителей с престижной наградой. Надеюсь, что IV Евразийский женский форум будет содействовать развитию новых международных связей, откроет перед нашими женщинами-экспортерами новые перспективы и даст хороший импульс для дальнейшего продвижения российских товаров на зарубежные рынки", - в свою очередь сказала председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.Всего за победу в 20 номинациях в этом году в "Экспортере года" борются почти 2 тысячи компаний, из которых 86% заявок поступило от малого и среднего предпринимательства.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, направлена на поощрение организаций и индивидуальных предпринимателей, добившихся выдающихся успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной собственности. Конкурс является символом государственного признания вклада экспортеров в укрепление национальной экономики и продвижение российской конкурентоспособной продукции на международном рынке.Определение победителей проходит в два этапа. Сначала определяются лучшие экспортеры в каждом из восьми федеральных округов. Затем, из числа победителей окружных этапов, выбирают лучших экспортеров страны.Победителей федерального этапа наградят уже в Москве на международном форуме "Сделано в России", который пройдет 14 октября. Регистрация на форум доступна на официальном сайте.
https://ria.ru/20240911/podderzhka-1972002696.html
https://ria.ru/20240911/rets-1971999338.html
https://ria.ru/20240910/rets-1971793694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, вероника никишина, галина карелова, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), женщины, экспорт
Экономика, Санкт-Петербург, Вероника Никишина, Галина Карелова, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), женщины, Экспорт
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Победительниц окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Лучшая женщина-экспортер" 19 сентября в рамках IV Евразийского женского форума (ЕЖФ), который будет проходить в Санкт-Петербурге, отметят грамотами Совета форума, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Торжественная церемония призвана подчеркнуть важность женского предпринимательства в современном бизнесе. В этом году в номинации "Лучшая женщина-экспортер" приняли участие представительницы 200 компаний из всех федеральных округов страны. Это свидетельствует о растущем влиянии женщин в сфере экспорта и их значительном вкладе в развитие экономики страны", - говорится в сообщении.
"Достижения женщин-экспортеров вдохновляют и показывают, что с правильной поддержкой, упорством и профессионализмом можно добиться значительных результатов на международной арене. Мы гордимся тем, что благодаря Премии “Экспортер года” можем поддерживать и отмечать успехи женщин в бизнесе на Евразийском женском форуме", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Активность участия компаний, возглавляемых женщинами, в конкурсе, рост экспорта - все это говорит об авторитете премии “Экспортер года”. Поздравляю его победителей с престижной наградой. Надеюсь, что IV Евразийский женский форум будет содействовать развитию новых международных связей, откроет перед нашими женщинами-экспортерами новые перспективы и даст хороший импульс для дальнейшего продвижения российских товаров на зарубежные рынки", - в свою очередь сказала председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова
.
Всего за победу в 20 номинациях в этом году в "Экспортере года" борются почти 2 тысячи компаний, из которых 86% заявок поступило от малого и среднего предпринимательства.
Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, направлена на поощрение организаций и индивидуальных предпринимателей, добившихся выдающихся успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и интеллектуальной собственности. Конкурс является символом государственного признания вклада экспортеров в укрепление национальной экономики и продвижение российской конкурентоспособной продукции на международном рынке.
Определение победителей проходит в два этапа. Сначала определяются лучшие экспортеры в каждом из восьми федеральных округов. Затем, из числа победителей окружных этапов, выбирают лучших экспортеров страны.
Победителей федерального этапа наградят уже в Москве
на международном форуме "Сделано в России", который пройдет 14 октября. Регистрация на форум доступна на официальном сайте.