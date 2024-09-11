https://ria.ru/20240911/durov-1971991236.html

Прокурор назвала дело против Дурова показательным

Прокурор назвала дело против Дурова показательным - РИА Новости, 11.09.2024

Прокурор назвала дело против Дурова показательным

Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:26

2024-09-11T09:26

2024-09-11T09:39

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко."Это дело является показательным в плане действий, которые ведет Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа", - заявила прокурор в эфире радиостанции RTL.Прокурор отметила, что служба "также интересовалась сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC", который она заставила закрыть."Это означает, что в мире, который мы считаем виртуальным, распространяется организованная преступность", - сказала Бекко.Она отметила, что французские законодатели "также признали это", выделив новое правонарушение: "администрирование онлайн-платформы, позволяющее проведение нелегальных транзакций", по которому, в том числе, обвиняют Дурова."Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности, в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы, она не реагировала.Именно поэтому платформа привлекла внимание следователей и было начато расследование", - сказала она.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240910/durov-1971820665.html

https://ria.ru/20240911/durov-1968735141.html

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париж, павел дуров, франция, telegram, в мире, технологии, задержание павла дурова во франции