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Прокурор назвала дело против Дурова показательным - РИА Новости, 11.09.2024
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09:26 11.09.2024 (обновлено: 09:39 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/durov-1971991236.html
Прокурор назвала дело против Дурова показательным
Прокурор назвала дело против Дурова показательным - РИА Новости, 11.09.2024
Прокурор назвала дело против Дурова показательным
Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:26
2024-09-11T09:39
париж
павел дуров
франция
telegram
в мире
технологии
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко."Это дело является показательным в плане действий, которые ведет Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа", - заявила прокурор в эфире радиостанции RTL.Прокурор отметила, что служба "также интересовалась сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC", который она заставила закрыть."Это означает, что в мире, который мы считаем виртуальным, распространяется организованная преступность", - сказала Бекко.Она отметила, что французские законодатели "также признали это", выделив новое правонарушение: "администрирование онлайн-платформы, позволяющее проведение нелегальных транзакций", по которому, в том числе, обвиняют Дурова."Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности, в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы, она не реагировала.Именно поэтому платформа привлекла внимание следователей и было начато расследование", - сказала она.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240910/durov-1971820665.html
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париж, павел дуров, франция, telegram, в мире, технологии, задержание павла дурова во франции
Париж, Павел Дуров, Франция, Telegram, В мире, Технологии, Задержание Павла Дурова во Франции
Прокурор назвала дело против Дурова показательным

Прокурор: дело против Дурова показательно в плане борьбы с киберпреступностью

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Дело против основателя Telegram Павла Дурова является показательным в плане борьбы с киберпреступностью, заявила прокурор Парижа Лор Бекко.
"Это дело является показательным в плане действий, которые ведет Служба по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа", - заявила прокурор в эфире радиостанции RTL.
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Прокурор отметила, что служба "также интересовалась сайтом Coco и зашифрованным мессенджером Sky ECC", который она заставила закрыть.
"Это означает, что в мире, который мы считаем виртуальным, распространяется организованная преступность", - сказала Бекко.
Она отметила, что французские законодатели "также признали это", выделив новое правонарушение: "администрирование онлайн-платформы, позволяющее проведение нелегальных транзакций", по которому, в том числе, обвиняют Дурова.
"Отдел по борьбе с киберпреступлениями несколько раз получал уведомления и несколько раз обращался к платформе Telegram с просьбой идентифицировать киберпреступников, в особенности, в вопросе детской порнографии. Но платформа не ответила на эти запросы, она не реагировала.
Именно поэтому платформа привлекла внимание следователей и было начато расследование", - сказала она.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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ПарижПавел ДуровФранцияTelegramВ миреТехнологииЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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