https://ria.ru/20240911/durov-1971986831.html
Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор
Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор - РИА Новости, 11.09.2024
Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор
Задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T09:03
2024-09-11T09:03
2024-09-11T09:08
павел дуров
париж
франция
в мире
telegram
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776323_0:322:1080:930_1920x0_80_0_0_91cd8fbc86f50e0ec18e8ca4d22959f4.jpg
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко."Он полностью сотрудничает со следствием", - заявила прокурор в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос, исправно ли Дуров отмечается в комиссариате дважды в неделю, как следует из условий его судебного контроля.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240911/durov-1968735141.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776323_0:270:1080:1080_1920x0_80_0_0_08dda400b3b83b05f99cc760c5ea80c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел дуров, париж, франция, в мире, telegram, задержание павла дурова во франции
Павел Дуров, Париж, Франция, В мире, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор
Прокурор: Дуров следует условиям судебного надзора и отмечается в комиссариате
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.
"Он полностью сотрудничает со следствием", - заявила прокурор в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос, исправно ли Дуров отмечается в комиссариате дважды в неделю, как следует из условий его судебного контроля.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.