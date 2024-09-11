https://ria.ru/20240911/durov-1971986831.html

Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор

Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор - РИА Новости, 11.09.2024

Дуров следует условиям судебного надзора, заявил прокурор

Задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T09:03

2024-09-11T09:03

2024-09-11T09:08

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задержание павла дурова во франции

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ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Задержанный и отпущенный под залог во Франции основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко."Он полностью сотрудничает со следствием", - заявила прокурор в эфире радиостанции RTL, отвечая на вопрос, исправно ли Дуров отмечается в комиссариате дважды в неделю, как следует из условий его судебного контроля.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240911/durov-1968735141.html

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павел дуров, париж, франция, в мире, telegram, задержание павла дурова во франции