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Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят - РИА Новости, 11.09.2024
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07:35 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/distillyat-1971979186.html
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят - РИА Новости, 11.09.2024
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят
В России сертифицирован первый органический коньячный дистиллят, документ получила компания SARL Les Vignobles L&G Arrive - первый органический производитель из РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:35
2024-09-11T07:35
россия
франция
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
азбука вкуса
экономика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В России сертифицирован первый органический коньячный дистиллят, документ получила компания SARL Les Vignobles L&amp;G Arrive - первый органический производитель из Франции в РФ, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Коньячный дистиллят - это винодельческая продукция крепостью 55-70%, полученная перегонкой вина, полностью произведенного из винограда. "В России сертифицирован первый органический коньячный дистиллят... Французский коньячный дистиллят получил статус органического, пройдя процесс сертификации в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Сертификат получила компания SARL Les Vignobles L&amp;G Arrive из коммуны Виролле, Франция", - говорится в сообщении. Отмечается, что изначально для производства коньяка необходимо получить вино, которое должно отличаться низким содержанием алкоголя и высокой кислотностью. Далее это вино дважды перегоняют, получая коньячный дистиллят. Для получения непосредственно коньяка, коньячный дистиллят требует дополнительной выдержки в бочках, во время которой ароматы древесины передаются напитку, и он приобретает свой особый цвет, аромат и вкус. Отмечается, что французская компания также получила сертификат на виноград. Так, после прохождения всех этапов производственного процесса, компания может выпустить на рынок первый сертифицированный органический коньяк. Компания стала первым органическим производителем из Франции, который попал в единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. Она реализует свою продукцию через магазины "Азбуки Вкуса". На российском рынке также представлены производители органического вина, водки, джина и настоек, напомнили в Роскачестве.
https://ria.ru/20240415/konyak-1940058655.html
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россия, франция, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), азбука вкуса, экономика
Россия, Франция, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Азбука вкуса, Экономика
Роскачество впервые сертифицировало органический коньячный дистиллят

Роскачество впервые сертифицировало в России органический коньячный дистиллят

© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Fotolia / shaiith
Бокал с коньяком. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. В России сертифицирован первый органический коньячный дистиллят, документ получила компания SARL Les Vignobles L&G Arrive - первый органический производитель из Франции в РФ, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Коньячный дистиллят - это винодельческая продукция крепостью 55-70%, полученная перегонкой вина, полностью произведенного из винограда.
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"В России сертифицирован первый органический коньячный дистиллят... Французский коньячный дистиллят получил статус органического, пройдя процесс сертификации в органе по сертификации "Роскачество – Органик". Сертификат получила компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из коммуны Виролле, Франция", - говорится в сообщении. Отмечается, что изначально для производства коньяка необходимо получить вино, которое должно отличаться низким содержанием алкоголя и высокой кислотностью. Далее это вино дважды перегоняют, получая коньячный дистиллят.
Для получения непосредственно коньяка, коньячный дистиллят требует дополнительной выдержки в бочках, во время которой ароматы древесины передаются напитку, и он приобретает свой особый цвет, аромат и вкус.
Отмечается, что французская компания также получила сертификат на виноград. Так, после прохождения всех этапов производственного процесса, компания может выпустить на рынок первый сертифицированный органический коньяк.
Компания стала первым органическим производителем из Франции, который попал в единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. Она реализует свою продукцию через магазины "Азбуки Вкуса".
На российском рынке также представлены производители органического вина, водки, джина и настоек, напомнили в Роскачестве.
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РоссияФранцияРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Азбука вкусаЭкономика
 
 
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