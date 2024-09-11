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Украина и "поддержка" со стороны Путина. Трамп и Харрис провели дебаты

Украина и "поддержка" со стороны Путина. Трамп и Харрис провели дебаты - РИА Новости, 11.09.2024

Украина и "поддержка" со стороны Путина. Трамп и Харрис провели дебаты

Первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялся на площадке телеканала ABC... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:59

2024-09-11T05:59

2024-09-11T12:20

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первый раунд публичных предвыборных дебатов с участием кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялся на площадке телеканала ABC. Оппоненты обсудили Украину, "поддержку" со стороны Путина, экономические вопросы и проблемы миграции в Штатах, обменявшись многочисленными взаимными обвинениями и упреками.Конфликт на УкраинеТрамп вновь пообещал завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на ноябрьских выборах."Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом", — заверил он.Отвечая на вопрос, желает ли он победы Киеву, бывший президент заявил, что хочет остановить конфликт между Россией и Украиной и спасти человеческие жизни.По словам политика, прекращение конфликта в наибольшей степени отвечает интересам США.Республиканец также раскритиковал нынешнего главу страны Джо Байдена за то, что тот фактически перестал контактировать с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, хозяин Белого дома за два года не позвонил ни своему российскому коллеге, ни "вообще кому-либо". При этом администрация Байдена никак не пытается дипломатически урегулировать конфликт."Байден понятия не имел, как разговаривать (с Путиным. — Прим. ред.). Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших и ситуация только ухудшается", — добавил политик.Трамп также пообещал в случае избрания организовать переговоры Путина и Владимира Зеленского. В свою очередь, Харрис заявила, что, если бы не нынешняя администрация США, в которой она занимает пост вице-президента, и союзники Штатов по НАТО, "Путин сидел бы в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши".При этом она добавила, что Трамп не способен противостоять российскому лидеру."И почему бы вам не рассказать 800 тысячам американцев польского происхождения здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы отказались от всего ради благосклонности и того, что вы считаете дружбой с тем, кого называют диктатором, который съест вас на ланч", — сказала политик.Трамп в ответ обвинил Харрис, что та не смогла обеспечить мир после того, как ее якобы отправили на переговоры с лидерами России и Украины."Он (Путин. — Прим. ред.) сидел бы в Москве гораздо счастливее, чем сейчас. В конце концов, у него есть то, чего нет у других людей. У него есть ядерное оружие", — заявил республиканец.Экс-президент добавил, что, по его мнению, его оппонентка хуже действующего президента Байдена, который, в свою очередь, худший лидер Соединенных Штатов в истории. Трамп обосновал это, в частности, тем, что Харрис — "ужасный переговорщик".Кандидат от демократов назвала ложью утверждение, что она проводила переговоры с лидерами России и Украины, заявив, что встречалась только с Зеленским за несколько дней до начала российской спецоперации и поделилась с ним американскими разведданными "о том, как он может защитить себя".Политик заявила, что поддержка Украины отвечает стратегическим интересам США, и выступила с утверждением, что "на карту поставлены международные правила и нормы, включая основополагающие принципы суверенитета и территориальной целостности".О "поддержке" со стороны ПутинаТрамп также раскритиковал Харрис после высказывания президента Путина, поддержавшего ее кандидатуру."Путин поддержал ее (Харрис. — Прим. ред.) на прошлой неделе, сказал: "Я надеюсь, что она победит". Я думаю, он в самом деле имел это в виду", — заявил политик.Харрис со своей стороны выступила с утверждением, что Москве выгоден Трамп на посту президента, так как им можно манипулировать с помощью "лести и одолжений".Экономика, аборты и проблема миграцииТрамп обвинил Харрис в отсутствии плана по борьбе с растущей инфляцией и улучшению положения дел в экономике США.Республиканец поднял несколько политических вопросов, которые администрация Байдена и Харрис обещала, но не смогла полностью решить за время своего пребывания у власти, упомянув проблему студенческих кредитов и абортов. Он также раскритиковал представительницу демократов за отсутствие собственной политики, заявив, что она все больше напоминает по некоторым вопросам его самого.При этом бывший президент назвал своего оппонента "марксисткой".Трамп также назвал администрацию Байдена катастрофой для США, а затем перешел к теме "миллионов людей, прибывающих в нашу страну". Позже он вернулся к этому вопросу, выразив мнение, что Харрис "разрушила" США своей "безумной политикой".Республиканец призвал оппонентку покинуть дебаты, отправиться в Вашингтон и заставить Байдена подписать законопроект о "закрытии границы"."Если он (Байден. — Прим. ред.) подпишет законопроект о закрытии границы, все, что ему нужно будет сделать, это сказать об этом пограничному патрулю <...>. Если они это сделают, граница будет закрыта", — сказал Трамп.Бывший президент также пообещал, что не подпишет закон об общенациональном запрете абортов после того, как Харрис раскритиковала его, что у него якобы есть такое намерение. Он назвал политику демократов по вопросу абортов "радикальной", отметив, что запрет абортов должен решаться на уровне штатов.Харрис, в свою очередь, заявила об отсутствии экономического плана у ее оппонента."Когда вы смотрите на его экономический план, то видите, что он целиком посвящен налоговым льготам для самых богатых людей", — сказала она, назвав инициативу Трампа о введении всеобъемлющих пошлин на весь импорт в размере до 20% "налогом на повседневные товары".Политик также обвинила оппонента в том, что он оставил США с "самым высоким уровнем безработицы со времен Великой депрессии", "самой серьезной атакой на демократию со времен Гражданской войны" и "самой серьезной эпидемией в области общественного здравоохранения за столетие".При этом вице-президент попыталась дистанцироваться от Джо Байдена, заявив Трампу, что он ведет дебаты с ней, а не с действующим президентом США.Беспорядки у Капитолия, упреки и покушение на ТрампаХаррис рассказала, как пережила события 6 января 2021 года у Капитолия, и обвинила Трампа в подстрекательстве "агрессивной толпы". Бывший президент в ответ заметил, что его оппонент "поднимает всю эту чушь".При этом республиканец вновь отказался признать свое поражение на предыдущих выборах в 2020 году.Харрис также раскритиковала Трампа за отсутствие у него поддержки со стороны людей, которые когда-то на него работали, перечислив бывших чиновников, осудивших своего бывшего шефа.Политик заявила, что мировые лидеры насмехаются над Трампом, а в американских военных кругах считают его "позорищем"."Я беседовала с представителями военного руководства, некоторые из которых работали на вас, и они называют вас "позорищем", — сказала она, обращаясь к республиканцу.В ответ Трамп процитировал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, по его словам, что миру нужен "сильный лидер США", каковым является он сам.Говоря о покушении на него во время выступления в Пенсильвании, Трамп заявил, что, "вероятно, получил пулю в голову" из-за риторики Харрис и демократов.Заключительное обращениеВ заключительном обращении по итогам дебатов Харрис пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире."Верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооруженным силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире", — заявила она.Харрис добавила, что в качестве президента намерена защищать "фундаментальные права и свободы" США. При этом в конце своего выступления она не стала говорить о поддержке Украины, а также прямо упоминать Россию.Трамп в своем заключительном слове заявил, что США "находятся в упадке", задавшись вопросом, что помешало демократам реализовать свои планы за прошедшие 3,5 года."Мы оказались на задворках повсюду в мире. Мировые лидеры не понимают, что с нами произошло. У нас нет руководства и понимания того, что происходит", — сказал он.Политик выразил опасение, что серия конфликтов в различных уголках мира, которые разгорелись за время пребывания демократов у власти в США, выльется в третью мировую войну. По мнению Трампа, американцы "не должны приносить свою страну в жертву из-за чьего-то дурного политического руководства".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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