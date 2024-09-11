https://ria.ru/20240911/debaty-1972184897.html
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах - РИА Новости, 11.09.2024
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:32
2024-09-11T22:32
2024-09-11T22:32
в мире
филадельфия
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_365089ca9c8878063153ff322afd1b3a.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом, но тот лучше отвечал на существенные вопросы, считает бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. "Харрис плохо удаются незапланированные, спонтанные ответы, но у нее было два месяца, чтобы запомнить свою презентацию и, как и ожидалось, она хорошо подготовилась. С точки зрения выступления она сделала это хорошо и лучше Трампа, который вновь слишком часто отвлекался", - сказал Сиверт РИА Новости. По его словам, Трамп в свою очередь лучше справился с ответами по проблемам, которые были подняты в ходе дебатов. Хотя республиканец не так хорош в дебатах, но отвечать на вопросы у него получается, добавил бывший прокурор. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html
филадельфия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ca2431a7c77ff62eb52f1d6e6f0f4689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, филадельфия, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, Филадельфия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах
Экс-прокурор о дебатах: Харрис выступила хорошо, Трамп лучше отвечал на вопросы
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом, но тот лучше отвечал на существенные вопросы, считает бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт.
"Харрис плохо удаются незапланированные, спонтанные ответы, но у нее было два месяца, чтобы запомнить свою презентацию и, как и ожидалось, она хорошо подготовилась. С точки зрения выступления она сделала это хорошо и лучше Трампа, который вновь слишком часто отвлекался", - сказал Сиверт РИА Новости.
По его словам, Трамп в свою очередь лучше справился с ответами по проблемам, которые были подняты в ходе дебатов. Хотя республиканец не так хорош в дебатах, но отвечать на вопросы у него получается, добавил бывший прокурор.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии
. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи.
Выборы президента США
состоятся 5 ноября.