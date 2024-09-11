https://ria.ru/20240911/debaty-1972184897.html

Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах

Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах - РИА Новости, 11.09.2024

Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом,... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T22:32

2024-09-11T22:32

2024-09-11T22:32

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выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом, но тот лучше отвечал на существенные вопросы, считает бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. "Харрис плохо удаются незапланированные, спонтанные ответы, но у нее было два месяца, чтобы запомнить свою презентацию и, как и ожидалось, она хорошо подготовилась. С точки зрения выступления она сделала это хорошо и лучше Трампа, который вновь слишком часто отвлекался", - сказал Сиверт РИА Новости. По его словам, Трамп в свою очередь лучше справился с ответами по проблемам, которые были подняты в ходе дебатов. Хотя республиканец не так хорош в дебатах, но отвечать на вопросы у него получается, добавил бывший прокурор. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, филадельфия, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа