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Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах - РИА Новости, 11.09.2024
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22:32 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/debaty-1972184897.html
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах - РИА Новости, 11.09.2024
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом,... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T22:32
2024-09-11T22:32
в мире
филадельфия
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты харрис и трампа
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом, но тот лучше отвечал на существенные вопросы, считает бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт. "Харрис плохо удаются незапланированные, спонтанные ответы, но у нее было два месяца, чтобы запомнить свою презентацию и, как и ожидалось, она хорошо подготовилась. С точки зрения выступления она сделала это хорошо и лучше Трампа, который вновь слишком часто отвлекался", - сказал Сиверт РИА Новости. По его словам, Трамп в свою очередь лучше справился с ответами по проблемам, которые были подняты в ходе дебатов. Хотя республиканец не так хорош в дебатах, но отвечать на вопросы у него получается, добавил бывший прокурор. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html
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в мире, филадельфия, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа
В мире, Филадельфия, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
Экс-прокурор сравнил выступление Харрис и Трампа на дебатах

Экс-прокурор о дебатах: Харрис выступила хорошо, Трамп лучше отвечал на вопросы

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис хорошо справилась на прошедших дебатах со своим конкурентом-республиканцем Дональдом Трампом, но тот лучше отвечал на существенные вопросы, считает бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт.
"Харрис плохо удаются незапланированные, спонтанные ответы, но у нее было два месяца, чтобы запомнить свою презентацию и, как и ожидалось, она хорошо подготовилась. С точки зрения выступления она сделала это хорошо и лучше Трампа, который вновь слишком часто отвлекался", - сказал Сиверт РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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По его словам, Трамп в свою очередь лучше справился с ответами по проблемам, которые были подняты в ходе дебатов. Хотя республиканец не так хорош в дебатах, но отвечать на вопросы у него получается, добавил бывший прокурор.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Оба кандидата остались довольны своим выступлением. Но если команда Харрис сразу после дебатов заявила о готовности участвовать во втором раунде, Трамп высказал сомнения в перспективах новой встречи.
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В миреФиладельфияСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Харрис и Трампа
 
 
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